Иностранные мессенджеры, в том числе азиатские, вряд ли станут по-настоящему популярны среди россиян на фоне блокировок Telegram. Таким мнением в беседе с RTVI поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

13 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МТС AdTech сообщил, что в марте российская аудитория иностранных мессенджеров выросла в среднем почти на 60%.

Лидерами стали турецкий BiP (+105%, число уникальных пользователей возросло до 1,68 млн), корейский KakaoTalk (+82%, до 436 тыс.) и китайский WeChat (+15%, до 1,15 млн). Самым быстрорастущим оказался отечественный форк Telegram — Telega: плюс 160% за месяц, почти 7,5 млн уникальных пользователей. Однако 9 апреля приложение удалили из App Store, и по оценкам участников рынка это грозит ему потерей 25—35% аудитории.

Муртазин уверен, что после взлета загрузок азиатские платформы вряд ли станут так же популярны, как Telegram.

«С корейскими и китайскими мессенджерами ситуация достаточно простая. Их популярность сейчас весьма условна — она обусловлена попытками найти замену Telegram для того, чтобы общаться. И часть аудитории ищет конкурирующие продукты — то есть они загружают не только эти мессенджеры. Бразильский Imo, например, тоже загружается достаточно активно», — сказал он.

Эксперт объяснил, что россияне со временем перестают пользоваться такими приложениями, так как они «неудобные»: «Много рекламы, много ограничений». Кроме того, не всегда получается уговорить близких установить себе тот или иной сервис, отметил Муртазин.

«Поэтому после взлета загрузок, который идет с низкой базы, мы видим, что количество использующих такие мессенджеры падает», — добавил специалист.

Собеседник RTVI также сомневается в том, что в поисках альтернативы россияне станут чаще уходить в MAX.

«Я сомневаюсь. Да, аудитория там растет. Она сильно отличается от заявляемых цифр в 100 млн аккаунтов, 50 с чем-то, по-моему, миллионов тех, кто общается постоянно, но, тем не менее, она растет. И я думаю, что будет расти, потому что тоже с относительно низкой базы расти достаточно легко и просто», — считает он.

Сам Telegram, по его словам, в России практически не потерял позиций: охваты каналов после начала блокировок просели на 15—20%, но затем стабилизировались и даже немного подросли.

«По сути, какого-то тотального падения не произошло, блокировки в полной мере уничтожить аудиторию Telegram не могут, соответственно, она не будет переходить в MAX», — резюмировал Муртазин.

По данным «Коммерсанта», аудитория Telegram в первом квартале 2026 года снизилась лишь на 1,5% и составила 102 млн человек.