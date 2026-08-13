Восстановление диалога по военной линии между Россией и Великобританией будет возможно только при условии отказа Лондона от поддержки Украины. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве Александр Шатилов.

Он выразил уверенность в том, что Россия должна выдвигать свои собственные условия, а не становиться ведомой стороной. В настоящий момент, считает Шатилов, речь может идти не о сотрудничестве с Великобританией, а лишь о военном информировании в случае «беспокоящих другую сторону акций».

В то же время политолог призвал проявлять настороженность по отношению к предложениям британской стороны о налаживании контактов и напомнил, что псевдомиротворческие инициативы могут быть использованы для дезориентации с целью нанесения болезненного удара.

Так, внешне доверительные и партнерские механизмы, по словам Шатилова, могут быть использованы в качестве инструментов сдерживания, поскольку Лондон не рассматривает возможности отказа от дестабилизирующей стратегии.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила о желании британских властей возобновить контакты с военным руководством РФ, чтобы избежать инцидентов, потенциально способных спровоцировать конфликт между странами на фоне опасений «непреднамеренной эскалации». По данным газеты, с таким требованием столкнулся недавно назначенный на пост министра обороны Соединенного Королевства Уэс Стритинг.

Контакты между военными руководителями Британии и России не проводятся с сентября 2022 года, когда глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов общался с тогдашним начальником штаба обороны британской армии адмиралом Тони Радакином, указывает The Times. Последующие попытки британского военачальника связаться с Герасимовым были безуспешными, говорится в материале.

Комментируя статью Times, в посольстве РФ в Британии заявили, что «со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», передает ТАСС. В диппредставительстве подчеркнули, что инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств выступил Лондон.