Восстановление диалога по военной линии между Россией и Великобританией будет возможно только при условии отказа Лондона от поддержки Украины. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве Александр Шатилов.
Он выразил уверенность в том, что Россия должна выдвигать свои собственные условия, а не становиться ведомой стороной. В настоящий момент, считает Шатилов, речь может идти не о сотрудничестве с Великобританией, а лишь о военном информировании в случае «беспокоящих другую сторону акций».
В то же время политолог призвал проявлять настороженность по отношению к предложениям британской стороны о налаживании контактов и напомнил, что псевдомиротворческие инициативы могут быть использованы для дезориентации с целью нанесения болезненного удара.
Так, внешне доверительные и партнерские механизмы, по словам Шатилова, могут быть использованы в качестве инструментов сдерживания, поскольку Лондон не рассматривает возможности отказа от дестабилизирующей стратегии.
Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила о желании британских властей возобновить контакты с военным руководством РФ, чтобы избежать инцидентов, потенциально способных спровоцировать конфликт между странами на фоне опасений «непреднамеренной эскалации». По данным газеты, с таким требованием столкнулся недавно назначенный на пост министра обороны Соединенного Королевства Уэс Стритинг.
Контакты между военными руководителями Британии и России не проводятся с сентября 2022 года, когда глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов общался с тогдашним начальником штаба обороны британской армии адмиралом Тони Радакином, указывает The Times. Последующие попытки британского военачальника связаться с Герасимовым были безуспешными, говорится в материале.
Комментируя статью Times, в посольстве РФ в Британии заявили, что «со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», передает ТАСС. В диппредставительстве подчеркнули, что инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств выступил Лондон.
«В мае 2024 года власти Соединенного Королевства под надуманным предлогом выслали российского военного атташе, что разрушило традиционный канал взаимодействия между министерствами обороны. Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его „починить“», — отметили в посольстве.