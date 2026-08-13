Средства ПВО сбили 362 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь 13 августа, сообщило Минобороны РФ. Согласно сообщениям региональных властей, в результате атак был обесточен Севастополь, а в Башкортостане возник пожар в промзоне, где расположен объект Wildberries.

Как следует из сводки Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

Севастополь остался без света в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, восстановление электроснабжения ведется по временной схеме.

«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным», — написал Развожаев, отметив, что дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в результате атаки ранения получили два человека, оба госпитализированы. По его словам, в Салавате сбили 16 беспилотников, обломки одного из них упали в промзоне, возникло возгорание.

Жители Салавата сообщили о пожаре в районе НПЗ, который виден из разных частей города, передает «Осторожно, новости».

Кроме того, атаке подвергся логистический центр в Чишминском районе Башкортостана, сообщил Хабиров. Там возник пожар, для его тушения был привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Как рассказали местные жители, они слышали шесть взрывов в небе.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ подтвердили, что в Башкортостане из-за воздушной атаки произошло возгорание на территории промышленной зоны, где расположен объект Wildberries. На месте работают пожарные расчеты, сообщили в компании.

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. На указанном объекте хранение товаров не осуществляется», — говорится в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке на Орск и работе ПВО. По словам главы региона, в ее отражении задействованы крупнокалиберные пулеметы, а Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами.

«Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов. Прошу не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещении. Это опасно для жизни!» — говорится в сообщении.

О последствиях атаки Солнцев не сообщил.

В Белгородской области были атакованы несколько муниципалитетов, сообщил региональный оперштаб. В поселке Пролетарский БПЛА ударил по территории предприятия, повреждено оборудование. Предприятия также повреждены в поселках Красная Яруга и Маломихайловка.

В селе Отрадное вследствие детонации дрона пострадала женщина, она госпитализирована. В Грайвороне после взрыва дрона пострадала женщина. В Шебекино в результате атаки беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму.

В ряде белгородских населенных пунктов повреждены частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

В Воронежской, Калужской, Пензенской, Рязанской и Тульской областях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.