Конкуренция с китайскими производителями электромобилей стала непростой задачей для европейских компаний. Таким мнением поделился с RTVI эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он обратил внимание, что Китаю удалось сократить технологический разрыв, представив в короткий срок широкий ассортимент электромобилей. При этом благодаря адаптации к современному технологическому уровню, востребованному на рынке, продукция из КНР смогла выйти из ниши недорогих автотранспортных средств.

Готовность китайских производителей следовать по пути «хорошее не может быть дешевым», по словам Бархоты, привела к тому, что существенная часть дебютных моделей стала выпускаться сразу в верхнемассовом и премиальном классе, потеснив европейские аналоги.

Изменение технологической составляющей, способность к объединению чужих успешных решений со своими разработками, а также трансформация подхода к продвижению собственного товара успешно совпали с переходом Европы на электромобили, отметил эксперт. В то же время усилия, направленные на ограничение экспансии Китая путем введения дополнительных тарифов, не принесли желаемого результата в виде уменьшения спроса на китайские бренды.

Бархота объяснил этот эффект потенциалом скрытой рекламы у повышения ввозных пошлин, поскольку потребитель может воспринимать высокую стоимость как маркер соответствующего статуса самой продукции, «премию за элитарность».

Также эксперт выразил уверенность в том, что, несмотря на подорожание импорта из Китая, местные производители не стремятся к глубокой локализации в европейских странах. По его мнению, даже в случае усиления ограничений речь может идти лишь об отверточной сборке.

Это позволит ориентировать европейские предприятия китайских компаний на выпуск электромобилей среднего ценового сегмента, обходя торговые ограничения и используя Европу как базу для дальнейших поставок, что изменит сам смысл тарифной войны, пояснил эксперт.