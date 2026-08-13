Минобороны Германии запускает конкретные шаги по возвращению под военные нужды пяти бывших казарм сразу в четырех федеральных землях. Официально это связано не с мобилизацией, а с постепенным наращиванием численности вооруженных сил — но масштаб проекта впечатляет, пишет немецкое издание Sicherheit & Verteidigung.

В июле Министерство обороны Германии выбрало восемь площадок для казарм, на данный момент активная работа ведется на пяти из них (Graf-Stauffenberg в Зигмарингене, Unteroffizier-Krüger в Куселе, Kurpfalz в Шпайере, Kanaal-van-Wessem в Зосте и бывшая американская военная база Ray Barracks во Фридберге).

Все пять объектов передадут сухопутным войскам, хотя решение о том, какие именно части там разместят, пока не принято. Еще три площадки — Бустедт, Куксхафен и территория бывшего штаба НАТО в Мёнхенгладбахе — остаются под вопросом. Из всех площадок проблемы у Минобороны Германии только с Фридбергом — 74-га бывшей американской базы город уже планировал застроить жильем и коммерческой недвижимостью. Власти округа Веттерау (куда входит город Фридберг) потратили около 13 миллионов евро на ремонт бывших казарменных зданий — там размещали беженцев. Местный глава района в целом готов сотрудничать с военными, но настаивает на компенсации уже вложенных средств.

Зачем Берлину столько казарм

Расширение бундесвера военные объясняют растущей угрозой со стороны России. Генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер в совместном интервью с британским коллегой, маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном, изданию Süddeutsche Zeitung в мае 2026 года заявил, что совокупность факторов — российское перевооружение, рост численности войск, экономическая и политическая динамика — указывает на 2029 год как на возможный момент, когда Россия может испытать НАТО на прочность, и не исключил, что это может произойти раньше. По словам Бройера, «наша проблема — в Москве, и больше нигде», поэтому Германии уже сегодня необходимы войска, готовые к немедленному развертыванию. Он также подтвердил, что размещение в Германии американского батальона дальнобойных вооружений, планировавшееся еще при президенте Джо Байдене, по всей видимости, не состоится, и Берлин теперь рассматривает закупку собственных ракетных систем.

К 2035 году немецкая армия должна насчитывать минимум 260 тысяч кадровых военных и еще 200 тысяч резервистов. Ключевую роль в этом должна сыграть новая система военной службы, действующая с начала 2026 года и ориентированная в первую очередь на пополнение резерва.

Существующей инфраструктуры для размещения, обучения на всех новых военнослужащих попросту не хватает. Поэтому еще в прошлом году Германия приостановила процесс передачи бывших военных объектов под гражданские нужды. Под этот мораторий попали 187 объектов.