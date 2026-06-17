14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении мирной сделки с Ираном. При этом подписание физического документа должно состояться 19 июня в Женеве. Ни одна из сторон не опубликовала текст документа, но иранские и западные СМИ, а также официальные представители начали раскрывать подробности. Подробнее о том, в чем заключается соглашение и чем различаются утечки версий, — в материале RTVI.

Подписание в Швейцарии

Война между Соединенными Штатами и Ираном, видимо, подходит к концу. В ночь на 15 июня президент США Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявили о том, что Вашингтон и Тегеран все же смогли заключить мирную сделку.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно сообщаю о снятии американской морской блокады. Суда мира, запускайте двигатели! Пусть течет нефть!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Однако это было сделано в онлайн-формате, и ни одна из сторон пока не представила общественности детали сделки. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Женеве.

15 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что «меморандум о взаимопонимании» — это очень общий документ примерно на полторы страницы, а по некоторым вопросам решение будет принято после технических переговоров.

Израиль, вместе с которым Соединенные Штаты начали бомбить Иран 28 февраля, запросил у Вашингтона текст документа, но получил отказ.

Что входит в сделку: версия Mehr

Несмотря на то, что текст соглашения еще не опубликован, иранские и американские СМИ со ссылкой на источники стали рассказывать о деталях. Агентство Mehr и вовсе опубликовало, как утверждается, содержание документа. Согласно этим данным, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов:

Окончательное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан; Приверженность США принципу невмешательства во внутренние дела Ирана и уважению суверенитета страны; Полное снятие военно-морской блокады [иранских портов] в течение 30 дней; Обязательство США вывести свои войска из районов, граничащих с Ираном; Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с договоренностями; Приостановка санкций в отношении продажи иранской нефти и нефтехимической продукции, а также производных от них и полный доступ Ирана к его финансовым ресурсам; Представление США и их союзниками планов реконструкции на общую сумму не менее $300 млрд; 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу и отмены основных и вторичных санкций США, резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ; Подтверждение приверженности Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не производить такое вооружение; Обязательство США в течение переговорного периода не наращивать военный контингент в регионе и не вводить новые санкции; Разблокировка $24 млрд средств Ирана в течение 60-дневного периода переговоров, при этом половина этой суммы должна быть предоставлена ​​Ирану до начала переговоров; Создание механизма мониторинга выполнения соглашения; Окончательное соглашение, подлежащее ратификации резолюцией Совбеза ООН; Переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина средств Ирана, не будут приостановлены санкции в отношении нефти и не будет снята военно-морская блокада. Окончательное соглашение будет касаться только судьбы обогащения урана, снятия рестрикций и программы экономического восстановления страны. Переговоры по иранской ракетной программе и поддержке групп сопротивления окончательно исключены из повестки.

Блокада и Ормуз

Первые шаги для того, чтобы заключить окончательный мир, уже предпринимаются. 15 июня Дональд Трамп заявил, что по Ормузскому проливу возобновилось судоходство.

«Они идут по южной «магистрали», которая полностью безопасна, надежна и свободна от препятствий. Есть и другие маршруты для прохода», — написал он в Truth Social.

Ранее иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран внес изменения в текст документа после того, как Израиль нанес удары по Ливану. Одна из корректировок касалась Ормуза. Теперь, по словам собеседника издания, «будущее управление предоставлением морских услуг в Ормузском проливе» будут определять Иран и Оман. Источник Fars предположил, что после отсрочки Тегеран планирует использовать доходы от движения судов в проливе.

Другое изменение касалось военно-морской блокады. Вместо 30-дней, указанных в первой версии соглашения, которую опубликовал Mehr, блокада снимается немедленно.

16 июня замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи сообщил, что Соединенные Штаты уже начали деблокаду.

Деньги под вопросом

Пункт о выделении средств для восстановления Ирана после бомбардировок оказался весьма спорным. Так, Дональд Трамп заявил, что информация о выплатах Исламской Республике $300 млрд — это фейк.

За несколько часов до этого вице-президент США сказал, что Тегеран «может получить доступ» к этому фонду восстановления, но только при соблюдении условий сделки. К тому же финансировать реконструкцию Ирана будут страны региона.

«Именно к таким услугам, финансируемым коалицией побережья Персидского залива, они могли бы получить доступ при условии, что выполнят свои обязательства», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Также он отметил, что США открыты для обсуждений, но опроверг информацию о том, что получение Ираном $24 млрд замороженных активов входит в текст меморандума. Вэнс заверил, что Иран «никогда не получит ни цента из денег американских налогоплательщиков».

Как пишет CNN, высокопоставленные американские чиновники утверждают, что фонд восстановления, разморозка активов и снятие санкций — это то, что, вероятно, будет обсуждаться на переговорах в Женеве 19 июня.

Ливан и ядерные инспекторы

Пока США и Иран заключают сделку, Израиль и ливанская «Хезболла» продолжают обмениваться ударами. Теоретически это может поставить под угрозу приближающиеся переговоры, так как Тегеран настаивает на том, что прекращение огня и вывод израильских войск из Ливана — часть сделки.

«Прекращение войны в Ливане — неотъемлемая часть договоренности с США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные будут оставаться в Ливане «столько, сколько потребуется». Источники CNN рассказали, что вывод войск не входит в сделку.

«Их вывод не был условием сделки. Если Иран не сможет контролировать «Хезболлу», если они нападут на израильские позиции или города, Израиль будет иметь право защищаться и отвечать», — сообщил израильский премьер.

16 июня на саммите G7 во Франции Дональд Трамп заявил журналистам, что недоволен действиями Нетаньяху в отношении «незначительной войны» Израиля и ливанской «Хезболлы».

«Это затягивается надолго, и когда такое происходит, это негативно сказывается на главном деле — сделке с Ираном. <…> Вам не нужно каждый раз сносить многоквартирный дом, когда вы кого-то ищете, потому что в этих домах много людей, и не все они — члены «Хезболлы»», — подчеркнул глава Белого дома.

Другой важный аспект соглашения — ядерная программа Ирана. Вэнс заверил, что международные ядерные инспекторы «обязательно» вернутся в Исламскую Республику.

«Это, по сути, одна из ключевых частей соглашения», — добавил вице-президент США.

Кроме того, по его словам, меморандум прямо призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и США помочь Ирану ликвидировать запасы высокообогащенного урана. Это «очень четко» прописано в соглашении, отметил Вэнс.