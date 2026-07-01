Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала иск о банкротстве топ-менеджера Nestlé Джорджио Весприни. Об этом сообщил RTVI сервис проверки контрагентов Rusprofile со ссылкой на данные арбитражного суда Москвы.

В карточке дела не указан размер задолженности Весприни перед российским бюджетом. Дата предварительного судебного заседания, на котором будет рассмотрено заявление налоговиков о его финансовой несостоятельности, пока не назначена.

Весприни с 1 марта 2019 года занимал должность регионального директора «Нестле Пурина ПетКер» в России, странах СНГ, Турции и Израиле. До этого он четыре года был корпоративным директором по продажам Nestlé в Италии. Общий стаж работы в компании на момент назначения составлял 28 лет.

В 2023 году он стал исполнительным директором британского производителя натуральных кормов для домашних животных Lily’s Kitchen, бренд которого также принадлежит «Нестле Пурина ПетКер».

Nestlé — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных, ведущий историю с конца XIX века, — открыл представительство в России в 1994 году. В 2021 году выручка ООО «Нестле Россия» составляла 190 млрд рублей, чистая прибыль — 7,5 млрд рублей.

На начало 2022 года компания имела семь фабрик в разных регионах РФ, где работали более 7 тысяч человек. По итогам года Nestlé получила в России выручку 195 млрд рублей и вошла в десятку крупнейших иностранных компаний страны.

После февраля 2022 года, когда многие иностранные компании покинули российский рынок, концерн остался, объясняя это необходимостью обеспечивать население базовыми продуктами питания.

Nestlé заявила о приостановке инвестиций и рекламы на российском рынке, а также ограничила поставки непрофильных товаров (таких как капсулы Nespresso и минеральная вода San Pellegrino). Позднее было остановлено производство и продажа в России ряда известных брендов, включая шоколад KitKat, какао-напиток Nesquik и некоторые корма для животных — например, Friskies.

При этом компания продолжила выпускать и поставлять товары, которые сочла продуктами первой необходимости — детское питание, крупы, лечебные корма для животных.

Курс компании на сохранение бизнеса в России был официально подтвержден в феврале 2023 года, когда финансовый директор Nestlé Франсуа-Ксавье Рожер заявил об отсутствии планов по полному сворачиванию деятельности.

В ноябре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло Nestlé в свой список «международных спонсоров войны». Украинская сторона обвинила концерн в попытках скрыть свою финансовую отчетность, чтобы избежать возможных санкций.