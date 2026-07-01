Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала иск о банкротстве топ-менеджера Nestlé Джорджио Весприни. Об этом сообщил RTVI сервис проверки контрагентов Rusprofile со ссылкой на данные арбитражного суда Москвы.

В карточке дела не указан размер задолженности Весприни перед российским бюджетом. Дата предварительного судебного заседания, на котором будет рассмотрено заявление налоговиков о его финансовой несостоятельности, пока не назначена.

Весприни с 1 марта 2019 года занимал должность регионального директора «Нестле Пурина ПетКер» в России, странах СНГ, Турции и Израиле. До этого он четыре года был корпоративным директором по продажам Nestlé в Италии. Общий стаж работы в компании на момент назначения составлял 28 лет.

В 2023 году он стал исполнительным директором британского производителя натуральных кормов для домашних животных Lily’s Kitchen, бренд которого также принадлежит «Нестле Пурина ПетКер».

Nestlé — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных, ведущий историю с конца XIX века, — открыл представительство в России в 1994 году. В 2021 году выручка ООО «Нестле Россия» составляла 190 млрд рублей, чистая прибыль — 7,5 млрд рублей.

На начало 2022 года компания имела семь фабрик в разных регионах РФ, где работали более 7 тысяч человек. По итогам года Nestlé получила в России выручку 195 млрд рублей и вошла в десятку крупнейших иностранных компаний страны.