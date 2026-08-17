Супруга президента Украины Елена Зеленская может блокировать отдельные политические инициативы и кадровые решения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении главы государства Владимира Зеленского.

«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею — целиком. У нее, скажем так, „золотое право вето“», ― утверждает один из собеседников издания.

В качестве примера он назвал Оксена Лисового, который с 2023 по 2026 год был министром образования и науки Украины. По словам источника, Верховная Рада давно пыталась его уволить, но из-за поддержки со стороны Зеленской это удалось сделать только во время июльской перезагрузки правительства.

Зеленская, как утверждается, также покровительствовала Николаю Калашнику, который сейчас занимает пост министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, а до этого возглавлял Киевскую областную администрацию.

Ближний круг Зеленского и его влияние

После отставки Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины и недавних масштабных перестановок в кабмине у Зеленского не осталось одного главного соратника, говорят источники РБК-Украина.

По их словам, Ермак продолжает «что-то подсказывать» украинскому лидеру, но «не в промышленных масштабах». Собеседники издания отрицают причастность Ермака к масштабным перестановкам в кабмине.

Активную, но не главную роль в кадровых вопросах играл глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, утверждают источники. Например, с ним связывают увольнение министра обороны Михаила Федорова, вызвавшее массовые протесты на Украине.

Утверждается, что Арахамия отвечает в команде Зеленского за внутреннюю политику, работу Верховной Рады и «неформальную дипломатию».

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, имеющий «прямой доступ» к Зеленскому, занимается регулярными контактами с США и поиском вооружений для Украины, в том числе по «непубличным схемам», говорится в публикации.

Одной из ключевых фигур в окружении Зеленского издание называет главу его офиса Кирилла Буданова*. Он курирует «политику национальной памяти», участвовал в консультациях по перезагрузке правительства и выстраивает отдельную линию контактов с Радой, говорят собеседники «РБК-Украина».

К наиболее влиятельным лицам в окружении Зеленского они относят советника президента Дмитрия Литвина, называя его «антикризисным менеджером». Он отвечает за стратегические коммуникации и может предлагать Зеленскому кадровые решения.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов