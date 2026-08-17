Власти штата Нью-Йорк потратили $8 млрд на поддержку нелегальных мигрантов, заявил кандидат в губернаторы от Республиканской партии Брюс Блейкман в интервью RTVI.

Блейкман утверждает, что за последние три года власти Нью-Йорка выделили из денег налогоплательщиков $8 млрд на выплаты «нелегальным мигрантам, которые не заработали ни цента».

«Они не жители Нью-Йорка, они не американцы. Они приезжают сюда и получают бесплатную еду, бесплатный транспорт, бесплатное жилье и бесплатный мобильный телефон. Всё это прекратится в первый же день, когда я стану губернатором. Больше никаких подачек тем, кто не является жителем Нью-Йорка», — заявил Блейкман.

Республиканец уверяет, что «поставит интересы нью-йоркцев на первое место».«При [действующем губернаторе] Кэти Хокул им живется тяжело. Я хочу сделать их счастливыми», — добавил Блейкман.

Блейкману выражал поддержку президент США Дональд Трамп. В 2025 года мэром Нью-Йорка был избран член Ассамблеи штата Зохран Мамдани, который называл себя «худшим кошмаром» Трампа.

Родившийся в Уганде Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, который принес присягу на Коране, а не на Библии. В июле 2026 года Мамдани в интервью The New York Times не исключил, что власти города могут задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генассамблею ООН в сентябре.