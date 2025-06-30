Дональд Трамп пригрозил отказать в финансировании Нью-Йорку, если главный кандидат в мэры города Зохран Мамдани «будет плохо себя вести» в случае своего избрания. Называющий себя «худшим кошмаром» Трампа демократический социалист Мамдани сенсационно победил на праймериз Демпартии и теперь стремится одержать верх на выборах главы Нью-Йорка 4 ноября. Если ему удастся это сделать, то он станет первым мэром-мусульманином в истории мегаполиса. Впрочем, в кандидатуре Мамдани сомневаются некоторые видные демократы, намеренные вернуться к власти в США.

Как Мамдани с Трампом столкнулся

24 июня члены Демократической партии выбирали своего кандидата в мэры Нью-Йорка. Результаты голосования оказались неожиданными: фаворит праймериз экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, которого поддержал экс-президент США Билл Клинтон, уступил малоизвестному члену Ассамблеи штата Нью-Йорк Зохрану Мамдани.

Уроженец Уганды с индийскими корнями, 33-летний Мамдани переехал в Нью-Йорк в возрасте семи лет со своей семьей. Он называет себя демократическим социалистом и исповедует ислам шиитского толка. Американское гражданство ему удалось получить только в 2018 году, а в 2021-м Мамдани избрали в ассамблею штата Нью-Йорк.

По словам самого Мамдани, будучи «прогрессивным мусульманским иммигрантом», он представляет собой «худший кошмар» Трампа — к слову, уроженца Нью-Йорка. Более того, молодой политик на недавних праймериз победил в тех округах мегаполиса, которые на президентских выборах 2024-го голосовали за республиканца.

Резкая реакция американского лидера на неожиданный триумф политика левых взглядов в его же родном городе не заставила себя долго ждать.

«И вот это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, сумасшедший коммунист на все 100%, только что победил на праймериз демократов и собирается стать мэром. У нас и раньше были радикальные левые, но это уже становится несколько абсурдным», — написал Трамп в соцсети TruthSocial 25 июня.

Несколько дней спустя Трамп обратился к Мамдани уже на американском телевидении. В интервью Fox News президент США снова назвал его коммунистом и заявил, что тот в случае своего избрания мэром должен «поступать правильно», иначе Белый дом откажет Нью-Йорку в федеральном финансировании.

«Кто бы ни стал мэром Нью-Йорка, ему придется вести себя хорошо, иначе федеральное правительство обрушится на него с очень жесткими финансовыми последствиями», — подытожил Трамп.

Мамдани ответил Трампу также перед телекамерами. Политик заявил NBC News, что коммунистом себя не считает, и добавил, что в Нью-Йорке миллиардеров быть не должно — мол, у них очень много денег «в момент такого неравенства».

«Мне уже пришлось привыкнуть к тому, что президент будет говорить о том, как я выгляжу, как говорю, откуда я родом, кто я такой, потому что он хочет отвлечь внимание от того, за что я борюсь. Я борюсь за тех самых рабочих, ради которых он затеял кампанию, чтобы расширить их права и возможности, и которых он с тех пор предал», — заявил Мамдани.

Мамдани пообещал своим избирателям обложить богатых большими налогами, чтобы профинансировать свои социальные инициативы. Так, кандидат в мэры Нью-Йорка намерен сделать бесплатными поездки на автобусах, поднять минимальную почасовую заработную плату, заморозить цены на аренду жилья, а также обеспечить всеобщий бесплатный уход за детьми.

Придерживающиеся полярных политических взглядов Трамп и Мамдани также по-разному смотрят на миграционную политику. Тогда как Белый дом продолжает поддерживать масштабные рейды против нелегальных мигрантов, Мамдани выступает за сохранение за Нью-Йорком статуса «города-убежища» (sanctuary city).

Будущее демократов или мишень для республиканцев

Мамдани победил на праймериз в том числе благодаря своей активности в медиа и соцсетях. Раньше увлекавшийся рэпом, он не упускал возможности появиться в различных подкастах и телешоу, чем привлек молодых и умеренных избирателей. Кроме того, за политика в силу его происхождения проголосовали многие южноазиатские и мусульманские жители Нью-Йорка.

Победа Мамдани на праймериз породила дебаты о будущем Демпартии США. The Economist увидела в молодом политике как пример лидера, который нужен демократам, так и легкую мишень для республиканцев.

Reuters допускает, что из-за политических взглядов Мамдани республиканцы могут усилить свои нападки на демократов как на «слишком левых». Нью-йоркского политика поддерживает самый главный демократический социалист в США — экс-кандидат в президенты Берни Сандерс, которого Трамп прозвал «Безумным Берни».

Демократической партии необходимы голоса на промежуточных выборах 2026 года и выборах 2028-го для возвращения к власти в Вашингтоне, и некоторые демократы опасаются, что политическая риторика Мамдани может только оттолкнуть избирателей, пишет The Guardian.

Кроме того, Мамдани припоминают его критику политики Израиля. Политик не осудил лозунг «Глобализовать интифаду» (Globalize the Intifada), в котором многие евреи (а Нью-Йорк — один из крупнейших домов для американских евреев) видят призыв к насилию против них. По мнению Мамдани, эта фраза означает обратное — поддержка палестинцев в их стремлении к «равенству и правам человека».

В том числе из-за подобных опасений многие видные демократы Нью-Йорка не спешат выразить свою поддержку кандидату от своей же партии. Среди них губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Слива и не только: кто поборется за пост мэра Нью-Йорка

Жители Нью-Йорка будут выбирать своего мэра 4 ноября 2025 года. Вероятно, Зохран Мамдани столкнется на них с четырьмя конкурентами — ему будут противостоять действующий глава города Эрик Адамс, который баллотируется в независимом статусе, а также кандидат от Республиканской партии Кёртис Слива, уступивший Адамсу в предыдущем голосовании.

Взять реванш у Мамдани за поражение на праймериз может и Эндрю Куомо, если решит участвовать как независимый кандидат. Шансы на избрание и Куомо, и Адамса омрачают политические скандалы: Куомо обвиняли в домогательствах, а Адамса — в коррупции.

Еще один кандидат в мэры — адвокат Джим Уолден. Он известен тем, что представлял интересы переехавшего в США россиянина Григория Родченкова, который стоял у истоков скандальной истории с допинговыми обвинениями против российских спортсменов.

Мамдани стал первым выходцем из Южной Азии, избранным в ассамблею штата Нью-Йорк. Если его изберут мэром Нью-Йорка, то он станет первым мусульманином во главе родного города Трампа.