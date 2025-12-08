Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Зохран Мамдани, победивший на выборах мэра 4 ноября, готовится принести присягу 1 января 2026 года. Позиционирующий себя как демократический социалист, 34-летний политик выдвинул несколько амбициозных инициатив, которые стали мишенью для критиков. RTVI.US разобрался, какие из его планов реально воплотить и что они сулят городу с бюджетом свыше $100 млрд.

Финансовая революция: больше налогов для миллионеров

Ключевой пункт программы Мамдани — дополнительный 2%-й налог на доходы свыше $1 млн в год. По расчетам его команды, это затронет лишь около 34 тысяч домохозяйств в восьмимиллионном городе, но принесет в казну дополнительные $4 млрд. Эти средства планируется направить на бесплатные автобусы, детские сады и другие социальные проекты.

Однако инициатива сталкивается с серьезными препятствиями. Во-первых, для ее введения требуется одобрение законодателей штата и губернатора-демократки Кэти Хокул, которой в 2026 году тоже предстоят выборы. Хокул заявляла, что не поддерживает повышение налогов, опасаясь исхода богатых жителей и компаний во Флориду или другие штаты с более мягким налоговым климатом.

Критики, такие как республиканец Михаил Новахов, предупреждают, что повышение налогов может спровоцировать уход финансовых институтов с Уолл-стрит. Однако данные пока не подтверждают эти опасения: в ноябре число сделок с элитной недвижимостью в городе выросло. Более того, часть состоятельных инвесторов, включая сына Джорджа Сороса, уже поддержала Мамдани сбором средств для его переходной команды.

Безопасность по-новому: департамент вместо полиции

Одна из самых спорных идей Мамдани — создание «департамента общественной безопасности», новой структуры, которая взяла бы на себя реагирование на звонки, связанные с ментальным здоровьем горожан, бездомными, бытовыми конфликтами. По замыслу, это разгрузило бы полицейских (NYPD) и позволило им сосредоточиться на предупреждении и пресечении преступлений. На реализацию проекта может потребоваться до $1 млрд.

Хотя Мамдани официально не предлагает расформировать NYPD, его прошлые заявления о «расистской полиции» дали повод республиканцам обвинять его в намерении ослабить правопорядок. Любопытно, что главный критик нового мэра Дональд Трамп после личной встречи с ним смягчил тон, отказавшись от прежних резких оценок.

Сам Мамдани, стремясь развеять опасения, пообещал сохранить текущую штатную численность полиции в 35 тысяч сотрудников и оставил на посту гражданского руководителя ведомства комиссара Джессику Тиш.

Социальные инициативы: бесплатный проезд и ясли

Два других масштабных проекта — бесплатный автобусный проезд и всеобщая доступность детских садов. На транспортную реформу, по оценкам, потребуется около $800 млн. Мамдани отметил, что многие ньюйоркцы и так не платят за проезд, так как не могут себе этого позволить.

Однако и здесь всё упирается в необходимость согласования со штатом, поскольку метрополитен и автобусы управляются компанией MTA, подконтрольной губернатору.

Создание системы бесплатных детских садов — еще более затратная идея (до $6 млрд). Для ее финансирования Мамдани предлагает не только ввести налог на миллионеров, но и повысить корпоративный налог с 7,25% до 11% (ставка, действующая в соседнем Нью-Джерси).

Палаточные лагеря бездомных

Мамдани намерен отказаться от политики своего предшественника Эрика Адамса по принудительному разбору палаточных лагерей бездомных, считая ее неэффективной. Данные показывают, что такая мера не решала проблема, а приводила лишь к тому, что люди перемещались с места на место.