Зохран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка, став первым градоначальником города, который принес присягу на Коране, а не на Библии. Церемония прошла в первые минуты нового года на закрытой исторической станции метро.

В первые минуты 1 января 2026 года Зохран Мамдани официально стал 111-м мэром Нью-Йорка. Церемония принесения присяги, проведенная генеральным прокурором штата Летицией Джеймс, прошла на выведенной из эксплуатации станции метро «Сити-Холл», известной своими арочными сводами.

Это событие стало историческим: Мамдани — первый мэр города, присягнувший горожанам на Коране. Хотя церемония не требует обязательного религиозного текста, большинство его предшественников приносили клятву на Библии.

Для присяги были использованы два экземпляра Корана. Один из них принадлежал деду нового мэра, другой был предоставлен Нью-Йоркской публичной библиотекой из коллекции писателя Артуро Шомбурга. Позже, на публичной церемонии у здания мэрии, Мамдани планирует использовать третий экземпляр — семейную реликвию своих бабушки и дедушки.

34-летний демократ, мусульманин, уроженец Уганды и социалист по убеждениям, победил на выборах в ноябре 2025 года, набрав 50,3% голосов.

На церемонии он произнес короткую речь, поприветствовав «ньюйоркцев — как находящихся внутри этого тоннеля, так и над ним», и объявил о назначении нового комиссара транспорта. По словам его команды, выбор места — исторической станции, обслуживавшей рабочих — символизирует приверженность новоиспеченного мэра интересам трудящихся города.