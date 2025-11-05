Нью-Йорк сделал исторический выбор — американскую столицу впервые возглавит мусульманин. 34-летний демократ и социалист Зохран Мамдани, уроженец Уганды, победил на выборах мэра, набрав более 50% голосов. Его соперники — бывший губернатор Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива — остались далеко позади (так, Слива набрал лишь 7 % голосов). Мамдани вступит в должность 1 января 2026 года.

Впервые в истории Нью-Йорк возглавит мусульманин

Победа Мамдани стала политическим событием национального масштаба. В своей первой речи после победы он сказал, что остается верен себе: «Я молод, я мусульманин, я демократический социалист». Он подчеркнул, что Нью-Йорк «останется городом иммигрантов, построенным ими и теперь управляемым ими». Также политик обратился к действующему президенту США Дональду Трампу: «Чтобы добраться до кого-то из нас, вам придется пройти через всех нас». Эта фраза стала девизом его кампании и уже разошлась по СМИ и соцсетям.

От Кампалы до Куинса

Зохран Кваме Мамдани родился в 1991 году в Кампале, столице Уганды, в семье известных интеллектуалов. Его отец — профессор Колумбийского университета Махмуд Мамдани, один из ведущих африканских политологов, мать — кинорежиссер Мира Наир, автор фильмов «Свадьба в сезон дождей» и «Миссисипи массала».

Когда мальчику было семь лет, семья переехала в Нью-Йорк. Он окончил Боудин-колледж в штате Мэн, изучал экономику и африканские культуры, участвовал в движениях против расовой дискриминации и социальных инициативах. После университета работал ипотечным консультантом, помогая жителям Куинса не потерять жилье.

Социалист из Астории

В 2020 году Мамдани был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк от района Астория (Куинс). Его лозунг: «Жилье — это право, а не товар». В Ассамблее он выступал за заморозку арендной платы, развитие общественного транспорта, бесплатное дошкольное образование и экологические реформы.

Мамдани состоит в «Демократических социалистах Америки» (DSA) и входит в левое крыло Демократической партии. Его поддержали Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, что укрепило репутацию Мамдани как представителя нового поколения прогрессистов.

Кризис стоимости жизни и победа на выборах

Ключевая тема его кампании — кризис стоимости жизни в Нью-Йорке. Мамдани говорил, что «город, где водитель автобуса не может позволить себе квартиру, теряет душу».

Он предложил сделать проезд на автобусах бесплатным, ввести налог для богатейших ньюйоркцев, обеспечить бесплатное дошкольное образование и заморозить арендную плату. Эти инициативы вызвали восторг у молодых избирателей и настороженность у бизнес-сообщества.

Накануне выборов Дональд Трамп заявил, что город «не должен рассчитывать на федеральную поддержку», если победит Мамдани.

Отношение к Израилю и Палестине

Мамдани — один из немногих нью-йоркских политиков, открыто критикующих политику Израиля в отношении палестинцев. Он поддерживает движение BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

В интервью New York Post Мамдани уклонился от вопроса, признает ли он Израиль как «еврейское государство», но подчеркнул, что «признает право израильтян и палестинцев жить в безопасности». В заявлении, опубликованном в The Guardian, он отметил: «Я осуждаю насилие против мирных жителей, где бы оно ни происходило, но верю, что устойчивый мир возможен только при равных правах для палестинцев».

Эти слова вызвали критику со стороны израильских и некоторых еврейских организаций, но укрепили его репутацию политика, верного своим убеждениям.

Новый мэр мегаполиса

1 января 2026 года Зохран Мамдани официально вступит в должность мэра. Первыми в его списке идут реформы в сфере транспорта и жилья. Он обещает, что аренда перестанет быть «лотереей выживания», а городской автобус — «правом, а не платной услугой».

Сможет ли молодой идеалист превратить лозунги в работающие решения — покажет ближайший год. Нью-Йорк уже видел мэров-миллиардеров, технократов и популистов. Теперь у него мэр-мусульманин, сын африканского профессора и убежденный социалист. Город, который никогда не спит, снова рискнул. И, возможно, проснется другим.