На выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани — политик, обещавший ввести дополнительные налоги для богатых и сделать бесплатным проезд на автобусах. 1 января демократ, который постоянно подвергается критике лично со стороны президента США Дональда Трампа, вступит в должность и станет первым мусульманином на этом посту. Что пишут СМИ о победе Мамдани — в подборке RTVI.

Politico:

1 января Мамдани станет первым мэром-мусульманином Нью-Йорка и вторым в современной истории после Дэвида Динкинса демократом-социалистом [на этом посту]. Его будет поддерживать армия преданных волонтеров, крупнейшие профсоюзы и большая часть Демократической партии штата.

Однако глубокие разногласия, выявленные в ходе гонки, вероятно, сохранятся: кампания победителя поддерживалась левыми, молодыми избирателями, увлеченными его призывом к доступности. Республиканцы, умеренные, демократы старшего поколения и те, кто с подозрением относится к позиции Мамдани в отношении Израиля.

То, как избранный мэр справится с этими разногласиями, одновременно отражая ожидаемое наступление со стороны Трампа и выполняя амбициозные предвыборные обещания, станет определяющей чертой его правления.

The New York Times:

Победа 34-летнего Мамдани, демократа-социалиста, поставила окончательную точку в удивительном восхождении депутата, который вышел из тени и победил более известных соперников.

Его победа стала крупным триумфом прогрессистов, укрепившим новую коалицию молодых избирателей и мигрантов, которые добровольно поддержали его кампанию, пополнили фонд тысячами небольших пожертвований и пришли на избирательные участки, чтобы выбрать первого мэра-мусульманина города.

Когда Мамдани вступит в должность, он станет самым влиятельным мусульманским выборным должностным лицом в США. Это прорыв для многих американских мусульман, которые гордятся его успехом и одновременно обеспокоены исламофобией, которую спровоцировала его кампания спустя почти четверть века после терактов 11 сентября.

USA Today:

Победа Зохрана Мамдани на выборах 4 ноября не только делает его главой «Большого яблока». Она также превращает его в одного из самых влиятельных демократов в стране — того, кто будет управлять родным городом президента Дональда Трампа, который не собирается молча наблюдать за происходящим со стороны.

Республиканцам выгодно иметь демократа, которого они могут демонизировать и связать со всей Демократической партией в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Мамдани — их новое пугало.

The Guardian:

Хотя Мамдани и изображают как экстремиста, большая часть его политической платформы представляет собой довольно умеренные социал-демократические идеи: он хочет повысить минимальную заработную плату до $30 в час, увеличить налоги для самых богатых, сделать проезд на автобусах бесплатным, предложить всеобщие услуги по уходу за детьми и увеличить предложение доступного жилья.

The Times of Israel:

Победа Мамдани произошла на фоне яростных нападок на его политику и мусульманское наследие со стороны бизнес-элиты, консервативных комментаторов в СМИ и президента США Дональда Трампа.

Неожиданный взлет Мамдани укрепляет доверие демократов, которые призывают партию поддержать более прогрессивных кандидатов вместо того, чтобы объединяться с центристами в надежде вернуть колеблющихся избирателей, покинувших партию.

А его далеко идущие политические предложения в сочетании с его политической неопытностью предвещают неопределенное будущее для города.