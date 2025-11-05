34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает Associated Press. Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,4% голосов.

MSNBC уже назвал Мамдани следующим мэром Нью-Йорка и отметил, что он победил независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу.

Сам Мамдани заявил своим сторонникам, что на выборах была «свергнута политическая династия». Он также пообещал жителям Нью-Йорка новый город.

«Мы дышим воздухом возрожденного города», — сказал он.

По словам Мамдани каждый, кто голосует выбирает надежду. «Надежду против тирании, надежду против больших денег и мелких идей, надежду против отчаяния», — добавил он.

Мамдани также заявил, что даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих», — сказал он, выступая перед сторонниками.

Трамп в свою очередь опубликовал в Truth Social пост со словами «…И ВОТ, НАЧИНАЕТСЯ!».

Американский лидер, поддержавший кандидатуру Куомо, ранее пригрозил приостановить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае победы Мамдани.

Зохран Мамдани — уроженец Уганды, называющий себя социалистом. Он предлагает ввести налог для самых богатых жителей Нью-Йорка, сделать проезд на автобусе быстрым и бесплатным, заморозить цены на аренду жилья, а также вести бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет. Он принесет присягу в январе 2026 года и станет первым в истории города мэром-мусульманином.

Летом 2025 года Мамдани победил в праймериз Демократической партии в июне, набрав рекордное число голосов. Раньше увлекавшийся рэпом, он не упускал возможности появиться в различных подкастах и телешоу, чем привлек молодых и умеренных избирателей. Кроме того, за политика в силу его происхождения проголосовали многие южноазиатские и мусульманские жители Нью-Йорка.