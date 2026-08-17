Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию «Якутия» выплатить более $4,4 млн Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. В эту сумму входит $3,9 млн долга за аренду самолетов и $0,5 млн неустойки. За время рассмотрения иска долг вырос почти втрое.

Как говорится в решении столичного арбитража, «Якутия» должна перечислять ГТЛК платежи ежемесячно, однако с августа 2024 года по март 2026-го деньги на счет лизинговой компании не поступали.

Суд согласился с расчетом суммы долга в размере $3,9 млн, но неустойку снизил вдвое, до $0,5 млн, прислушавшись к доводам юристов о том, что «АО «Авиакомпания «Якутия» испытывает существенные финансовые трудности, при этом выполняет перевозки для нужд СВО и Минобороны РФ». Также перевозчик должен оплатить 741 тыс. рублей госпошлины.

Решение не вступило в законную силу.