Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию «Якутия» выплатить более $4,4 млн Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. В эту сумму входит $3,9 млн долга за аренду самолетов и $0,5 млн неустойки. За время рассмотрения иска долг вырос почти втрое.
Как говорится в решении столичного арбитража, «Якутия» должна перечислять ГТЛК платежи ежемесячно, однако с августа 2024 года по март 2026-го деньги на счет лизинговой компании не поступали.
Суд согласился с расчетом суммы долга в размере $3,9 млн, но неустойку снизил вдвое, до $0,5 млн, прислушавшись к доводам юристов о том, что «АО «Авиакомпания «Якутия» испытывает существенные финансовые трудности, при этом выполняет перевозки для нужд СВО и Минобороны РФ». Также перевозчик должен оплатить 741 тыс. рублей госпошлины.
Решение не вступило в законную силу.
ГУП авиакомпания «Якутия» создано в 2002 году на базе авиакомпаний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии», в 2004-м приватизировано. Более 74% акционерного общества принадлежит правительству Якутии. Входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России по объему перевозок, говорится на ее официальном сайте. Большая часть рейсов выполняется в Якутск или из него. В авиапарк компании входит девять воздушных судов российского и иностранного производства.
«Якутия» закончила 2025 год с чистой прибыль в размере 1,5 млрд рублей (рост на 194% к уровню 2024 года) при выручке 11 млрд рублей (+4%).