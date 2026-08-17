Представитель Генеральной прокуратуры обвинил защиту партии «Яблоко» в недостаточно корректном поведении на заседании Верховного суда (ВС), передает корреспондент RTVI Мария Зарукина. «Яблоко» оспаривает решение ВС об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы .

«[Представитель «Яблока»] говорил о том, что в оспариваемом решении было допущено пренебрежение основами права, [что] в оспариваемом решении не приведены конкретные пункты, которые послужили основанием для отмены регистрации списка кандидатов, [что судом] проигнорировано законодательство — очевидно, гражданское и избирательное», — сказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, защита «Яблока», «совсем себя не сдерживая», заявила, что по сути решение ВС — «переписанный административный иск».

«И всё это представителями [«Яблока»] высказано в отношении судьи высшей судебной инстанции, который на протяжении нескольких десятков лет рассматривает дела в том числе о защите избирательного права. По мне, так все-таки немножко корректней надо себя вести, даже в такой категории дел, как защита избирательных прав», — добавил представитель Генпрокуратуры.

Ранее юрист «Яблока» отверг обвинения в нарушении партией законодательства об авторских правах.