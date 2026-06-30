Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск против Банка России в суд Брюсселя по коммерческим делам. Об этом сообщают The Brussels Times и Le Soir со ссылкой на L’Echo.

Цель иска — добиться отмены решения Арбитражного суда Москвы, который в середине мая 2026 года обязал Euroclear выплатить Центробанку РФ 18,2 трлн рублей (€200 млрд) в качестве убытков из-за блокировки российских активов.

Представитель интересов депозитария назвал прошедший в российской столице закрытый процесс «несправедливым» и «фиктивным».

По словам юристов компании, сам иск к Euroclear является неприемлемым, так как необходимой юрисдикцией для того, чтобы рассматривать подобное дело, наделен только бельгийский суд.

Подачу встречного иска объясняют стремлением снять возможные риски из-за того, что российский закон гарантирует ЦБ право на принудительное исполнение решения Московского арбитража. Бельгийская сторона опасается, что это может быть сделано за счет активов Euroclear, находящихся за пределами Европы.

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На предварительных слушаниях в Брюсселе 25 июня представители ЦБ РФ заявили, что повестка в суд недействительна из-за ошибок в ее переводе, в частности несовпадения дат явки.

Банк России подал иск к Euroclear в декабре 2025 года, после согласования странами ЕС заморозки российских активов на неопределенный срок. Иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы в полном объеме 15 мая. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за коммерческой тайны.

После оглашения вердикта суда представители Euroclear назвали претензии Центробанка необоснованными и отказались признать юридическую силу иска, сославшись на законодательство Евросоюза.

По оценкам Центробанка, западные страны заморозили около $300 млрд суверенных активов России. Большая часть этих средств хранится в Европе в бельгийском депозитарии Euroclear.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года назвал заморозку российских средств в западных банках «грабежом». В мае 2026 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также заявил, что «деньги украдены».