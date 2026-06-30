Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск против Банка России в суд Брюсселя по коммерческим делам. Об этом сообщают The Brussels Times и Le Soir со ссылкой на L’Echo.

Цель иска — добиться отмены решения Арбитражного суда Москвы, который в середине мая 2026 года обязал Euroclear выплатить Центробанку РФ 18,2 трлн рублей (€200 млрд) в качестве убытков из-за блокировки российских активов.

Представитель интересов депозитария назвал прошедший в российской столице закрытый процесс «несправедливым» и «фиктивным».

По словам юристов компании, сам иск к Euroclear является неприемлемым, так как необходимой юрисдикцией для того, чтобы рассматривать подобное дело, наделен только бельгийский суд.

Подачу встречного иска объясняют стремлением снять возможные риски из-за того, что российский закон гарантирует ЦБ право на принудительное исполнение решения Московского арбитража. Бельгийская сторона опасается, что это может быть сделано за счет активов Euroclear, находящихся за пределами Европы.

На предварительных слушаниях в Брюсселе 25 июня представители ЦБ РФ заявили, что повестка в суд недействительна из-за ошибок в ее переводе, в частности несовпадения дат явки.

Банк России подал иск к Euroclear в декабре 2025 года, после согласования странами ЕС заморозки российских активов на неопределенный срок. Иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы в полном объеме 15 мая. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за коммерческой тайны.

После оглашения вердикта суда представители Euroclear назвали претензии Центробанка необоснованными и отказались признать юридическую силу иска, сославшись на законодательство Евросоюза.

По оценкам Центробанка, западные страны заморозили около $300 млрд суверенных активов России. Большая часть этих средств хранится в Европе в бельгийском депозитарии Euroclear.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года назвал заморозку российских средств в западных банках «грабежом». В мае 2026 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также заявил, что «деньги украдены».