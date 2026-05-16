Бельгийский депозитарий Euroclear намерен обжаловать решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с организации 18,2 трлн рублей (200 млрд евро) убытков из-за блокировки российских активов. Об этом говорится в заявлении Euroclear, которое приводит Brussels Times.

15 мая Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Банка России к депозитарию о взыскании более 18 трлн рублей убытков. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия коммерческой тайны.

В Euroclear назвали претензии ЦБ необоснованными, отметив, что поданные против организации иски в России не имеют юридической силы в соответствии с законодательством Евросоюза. Российские активы остаются замороженными согласно международным санкциям, добавили в Euroclear.

Юрист организации Сергей Савельев заявил после решения российского суда, что право Euroclear на «справедливое судебное разбирательство было явно нарушено». Представители интересов депозитария возражали против закрытого характера разбирательства, отметил Савельев.

ЦБ удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, сообщили в пресс-службе регулятора. При этом в ЦБ назвали преждевременными разговоры о том, как будет исполняться решение суда, поскольку оно еще не вступило в силу.

Суть иска

ЦБ подал иск к Euroclear в декабре 2025 года после того, как страны Евросоюза согласовали заморозку российских активов в размере 210 млрд евро на неопределенный срок.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас тогда заявила, что эти средства будут удерживаться, «если только Россия полностью не выплатит репарации Украине за причиненный ущерб».

В ЦБ заявили, что Euroclear, лишив российского регулятора возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами, причинил ему вред.

Размер заявленного в иске ущерба (18,2 трлн рублей) сложился из суммы замороженных российских средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды. Реальный ущерб на декабрь 2025 года оценивался Центробанком в 181,5 млрд евро, упущенный потенциальный доход по активам — в 18,6 млрд евро.

К иску ЦБ в качестве третьих лиц пытались присоединиться более 30 частных инвесторов, чьи ценные бумаги на счетах Euroclear тоже попали под заморозку из-за санкций. Представители Банка России не поддержали требования инвесторов. Арбитражный суд Москвы, а позже и Девятый арбитражный апелляционный суд отклонили ходатайства физлиц.

В начале апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российской управляющей компании «Альфа-Капитал» к Euroclear о взыскании убытков в размере неполученного дохода по заблокированным ценным бумагам. Сумма составила около 15 млрд рублей по курсу ЦБ на дату решения суда.

Позиция России

После начала военных действий на Украине страны Евросоюза и G7 заблокировали примерно €260 млрд валютных резервов России (большинство — на счетах Euroclear). ЕС направляет Украине доходы от замороженных российских активов. В апреле Киеву был выделен транш на 1,4 млрд евро, сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин назвал заморозку средств РФ в западных банках грабежом. Глава государства заявил, что выдача Украине «репарационного кредита» под залог российских активов создаст нагрузку на бюджеты европейских стран, что грозит Европе тяжелыми последствиями.

В январе Путин допустил передачу части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Президент также заявил, что Москва готова передать 1 млрд долларов из замороженных активов «Совету мира», созданному по инициативе президента США Дональда Трампа. В Кремле позже пояснили, что эти средства должны пойти на восстановление Палестины, но Вашингтон для начала должен их разблокировать.

В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала решения о вступлении в «Совет мира», а сама концепция такой организации выглядит менее актуальной на фоне войны между США и Ираном.