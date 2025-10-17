Черногория планирует в ближайшем будущем ввести визы для граждан России. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico.

Издание называет зависимость Черногории от российских инвесторов и туристов одним из возможных камней преткновения в вопросе вступления в Евросоюз. Сейчас россияне с действующим загранпаспортом имеют право безвизового въезда в республику на срок до 30 дней.

«Мы пытаемся как можно дольше откладывать [введение виз], чтобы сохранить наш туристический сектор», — признался Милатович.

Он пообещал, что Черногория «очень скоро» приведет визовый режим в соответствие с правилами ЕС. Милатович также заявил, что «абсолютно» обеспокоен притоком российского капитала в условиях отсутствия «полного доступа» к фондам ЕС. Из-за этого Черногория находится «в некотором вакууме», заявил президент. Граждане России остаются крупнейшими иностранными инвесторами для республики, указывает Politico.

Милатович добавил, что Черногория надеется на поддержку ЕС в вопросе противодействия «российской дезинформации» и сообщил, что уже представил эту идею лидерам стран блока. По мнению президента Черногории, «враждебное влияние третьих стран» также может послужить препятствием для вступления страны в Евросоюз.

«Иногда мне кажется, что партнеры по ЕС стоят несколько в стороне от проевропейских политиков в регионе Западных Балкан», — заявил он.

Черногория направила заявку на вступление в Евросоюз в 2008 году. В 2010 году страна стала кандидатом на вступление. За прошедшие 15 лет властям страны удалось исполнить семь из 33 пунктов, перечисленных в качестве требований для присоединения к ЕС. Еще пять пунктов планируется закрыть к декабрю, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного черногорского дипломата. Республика надеется стать членом ЕС к 2028 году.

Милатович напомнил, что в 2023 году президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров сосредоточиться на реформировании ЕС прежде чем включать в союз новые страны. Однако спустя два года французский лидер непублично «смирился» с членством Черногории в ЕС и теперь «с оптимизмом смотрит» на это, утверждает Милатович.

«Последней страной, которая вошла в ЕС, была Хорватия более 10 лет назад. А тем временем Великобритания вышла. Вот почему я считаю, что сейчас самое время оживить этот процесс, а также немного возродить идею ЕС как клуба, который все еще обладает силой притяжения», — заключил он.

В 2022 году Черногория свернула программу выдачи «золотых паспортов» ― предоставления гражданства в обмен на инвестиции. В республике пояснили, что это соответствует рекомендациям ЕС «по поводу рисков данной программы». При этом республика все еще предоставляет иностранцам вид на жительство при покупке недвижимости.

Согласно списку, который власти Черногории публиковали в 2021 году, в основном обладателями «золотых паспортов» стали выходцы из России.