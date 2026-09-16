ФАС возбудила дело о картельном сговоре в отношении восьми дорожно-строительных компаний. По предварительной оценке ведомства, суммарная начальная стоимость контрактов, о которых идет речь, превысила 8,7 млрд рублей.

Фирмы подозреваются в поддержании цен на торгах по ремонту и содержанию федеральных автотрасс в Московской, Владимирской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае.

Речь о ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12».

По версии ФАС, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, из-за которого контракты уходили с минимальным снижением цены. Признаки сговора нашли в том числе с помощью цифровой платформы ГИС «Антикартель». Дело возбуждено по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции».

Если вину участников картеля докажут, им грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП.

Это не первый дорожный картель, который антимонопольная служба раскрыла в 2026 году. В апреле ведомство завершило похожее дело против ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и двух предпринимателей: с 2018 по 2023 год они поддерживали цены на 13 торгах по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской и Волгоградской областях на сумму 2,2 млрд рублей.

Участники того сговора, по версии службы, пользовались общей инфраструктурой — заключали друг с другом договоры субподряда, выдавали займы, поставляли товары и сдавали в аренду технику. Материалы дела ФАС передала в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.