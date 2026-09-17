Основатель крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Ван Чуаньфу может войти в бизнес-делегацию Си Цзиньпина на встрече с Дональдом Трампом 24 сентября. Такой выбор был бы особенно символичным: США фактически закрыли рынок для китайских электромобилей 100%-ными пошлинами, а летом Пентагон включил BYD в список китайских военных компаний, пишет Bloomberg.

Список участников пока не утвержден и может измениться. Но сам факт обсуждения кандидатуры Вана важен: Дональд Трамп недавно публично допустил совершенно новый сценарий для китайского автопрома — не импортировать автомобили из КНР, а строить их непосредственно в США силами американских рабочих.

«Если бы Китай захотел прийти и открыть здесь завод по производству своих автомобилей, я бы согласился», — сообщил Трамп в интервью программе Fox News «Угол Ингрэма».

Сейчас BYD не продает легковые машины в США, однако уже присутствует на американском рынке: компания выпускает автобусы и коммерческий транспорт, батареи и системы хранения энергии, а на ее предприятии в Ланкастере в Калифорнии работают около 750 человек.

При этом формулировку «черный список» важно понимать правильно. В июне Пентагон включил BYD в перечень Chinese Military Companies по разделу 1260H, заявив о ее связи с китайской системой военно-гражданской интеграции. Сама BYD это отрицает. Такой статус не равен санкциям Минфина США: он не блокирует активы и сам по себе не запрещает обычным американским компаниям покупать продукцию BYD или инвестировать в нее. Но он ограничивает контракты компании с Пентагоном и усиливает политические и комплаенс-риски вокруг бизнеса в США.

Если переговоры действительно дойдут до локального производства китайских автомобилей, главным вопросом станет уже не тариф. Машина, собранная в США, не является импортируемым из Китая автомобилем, поэтому сама конструкция 100%-ной импортной пошлины перестает быть главным барьером. На первый план выходят ограничения по технологиям, данным, цепочкам поставок и национальной безопасности.

Для Tesla это особенно чувствительная тема. BYD уже обошла компанию Илона Маска по мировым годовым продажам электромобилей в 2025 году, хотя в США напрямую за покупателя они пока почти не конкурируют. Американский завод BYD потенциально изменил бы эту конфигурацию: китайский производитель получил бы доступ к крупнейшему автомобильному рынку мира без необходимости ввозить готовые машины через тарифную стену.

Но история шире легковых электромобилей. BYD уже работает с коммерческим транспортом в США, а американский рынок грузоперевозок одновременно входит в фазу автоматизации. Aurora уже выполняет коммерческие рейсы грузовиков без водителя и готовится масштабировать парк, Kodiak разворачивает собственные беспилотные грузовики. Это означает, что новая конкуренция может идти одновременно по трем направлениям: цена машины, стоимость электрической эксплуатации и автономность.

Пока, впрочем, Bloomberg не сообщает ни о соглашении по заводу BYD в США, ни тем более о китайских беспилотных грузовиках. Речь идет о возможном участии Ван Чуаньфу в делегации и об общем интересе Пекина к американскому производству. Но само появление главы BYD рядом с Си и Трампом стало бы сигналом: вопрос доступа китайского автопрома в США может перейти из области запретов и тарифов непосредственно на стол переговоров.