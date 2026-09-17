ФРС впервые с 2023 года повысила ставку вопреки требованиям Дональда Трампа, Маттео Сальвини призвал защищать итальянский бизнес в России, а Урсула фон дер Ляйен поддержала идею особого статуса Канады при ЕС. Что еще пишут мировые СМИ утром 17 сентября — в дайджесте RTVI.

Сальвини призвал защищать итальянские компании в России

Bloomberg пишет, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил за сохранение торговых связей с Россией и поддержку примерно 350 итальянских компаний, продолжающих работать на российском рынке.

По его словам, власти должны помогать бизнесу решать проблемы с платежами и логистикой. Сальвини также выступил против полного запрета на выдачу виз россиянам. При этом он не призывал к немедленной отмене санкций и связывает полноценное восстановление отношений с прекращением конфликта на Украине.

Восток Германии сохраняет особое отношение к России

Financial Times перед региональными выборами в Мекленбурге-Передней Померании обращает внимание на высокую поддержку «Альтернативы для Германии» и отношение жителей региона к Москве.

По приведенным изданием опросам, АдГ поддерживают около 37% избирателей, а почти две трети жителей считают Россию небольшой угрозой или вовсе не воспринимают ее как угрозу. FT связывает такие настроения с историческими связями времен ГДР, последствиями отказа от дешевых российских энергоресурсов и недовольством ростом военных расходов.

Канада может получить уникальный статус при ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею сделать Канаду первым «ассоциированным членом» Евросоюза, пишет Financial Times.

Такого статуса в действующей системе ЕС пока не существует. Предполагается, что он может включать более тесное сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике, критических минералах, технологиях и Арктике. Для запуска инициативы потребуется согласие всех 27 государств Евросоюза.

ФРС впервые за три года повысила ставку вопреки Трампу

Федеральная резервная система США 16 сентября единогласно подняла ключевую ставку на четверть процентного пункта — до диапазона 3,75—4%, сообщает Financial Times.

Это первое повышение с 2023 года. Решение принято несмотря на призывы Дональда Трампа резко снизить ставку. Глава ФРС Кевин Уорш объяснил шаг сохраняющейся высокой инфляцией. Большинство участников комитета допускают дальнейшее повышение до конца года, а возвращение инфляции к целевым 2% ожидается лишь к 2029 году.

Военные ищут замену GPS из-за растущего числа помех

Financial Times пишет, что военные и технологические компании ускорили разработку систем навигации, способных работать без спутникового сигнала.

Проблема затрагивает не только вооружения, но и гражданскую авиацию. Среди предполагаемых источников помех в Европе издание называет Калининградскую область и Кольский полуостров. В качестве альтернатив рассматриваются квантовые датчики, навигация по магнитному полю Земли, камеры и наземные радиопередатчики.

Нефть отступила к $105, но дизель остается дорогим

Bloomberg сообщает о снижении Brent примерно на 3%, до $105 за баррель, на фоне ожиданий частичного восстановления поставок из Саудовской Аравии и роста добычи в Ливии.

Саудовская Аравия рассчитывает восстановить около половины мощности нефтепровода «Восток—Запад», поврежденного после атак беспилотников. При этом рынок дизельного топлива остается напряженным из-за боевых действий на Ближнем Востоке и украинских ударов по российским НПЗ.

На Украине погиб офицер британской военной разведки

The Telegraph сообщает о гибели на Украине 40-летнего майора британской военной разведки Пола Уилкса.

Минобороны Великобритании заявило, что он погиб в дорожной аварии, не связанной с боевыми действиями. Это второй подтвержденный случай гибели действующего британского военнослужащего на Украине. Конкретная задача Уилкса в стране не раскрывается.

США и Китай вряд ли остановят соперничество одной встречей

Foreign Affairs считает ожидания от встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина завышенными. По мнению автора, личные контакты лидеров могут временно снизить напряжение, но не устраняют фундаментальные противоречия между двумя странами.

Отдельно издание напоминает, что Пекин продолжает демонстрировать значение отношений с Россией и не выстраивает внешнюю политику исключительно вокруг Вашингтона.