Власти США обвинили пять человек, включая двоих россиян, в работе на российские спецслужбы и совершении «нападений и убийств по всему миру, включая Соединенные Штаты». Об этом сообщил американский Минюст, ссылаясь на рассекреченное обвинительное заключение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения заявил, что Кремль пока «не услышал и не увидел сколько-либо вразумительных доказательств, основанных хоть на чем-то осязаемом, аргументации». По его словам, пока такие доказательства не будут представлены, комментариев тоже не последует.

В сообщении Минюста перечислены все пятеро обвиняемых: это граждане РФ Юрий Храмеев (63 года) и его сын Кирилл Храмеев (27 лет), кубинцы Оэмис Ромагоса Дуррути (35 лет) и Яйдель Дельгадо Суарес (35 лет), а также гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро (22 года).

Утверждается, что Храмеев-старший известен как «полковник Юрий» и ранее был сотрудником российских спецслужб, а его сын в настоящее время является офицером ФСБ. Эти двое, а также живущий в России «влиятельный член кубинской диаспоры» Дуррути названы «высокопоставленными представителями российской агентурной сети».

Все обвиняемые находятся на свободе, отмечается в релизе Минюста.

Там говорится, что сеть предположительно нанимала в США и других странах людей для предварительного наблюдения с целью совершения убийств и терактов на объектах гражданской и военной инфраструктуры в Европе, так или иначе связанных с Украиной.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джейми Макдональд охарактеризовал сеть как «наглую, агрессивную и широкомасштабную».

Согласно обвинительному заключению, она действовала как минимум с 2024 года, а объектами преследования являлись в основном «российские диссиденты и перебежчики». В последнее время члены сети сосредоточили внимание на странах, которые являются союзниками Украины, уточняет Минюст США.

По данным ведомства, нынешним летом Суарес, известный как «Викинг», вместе с Кастро якобы участвовал в вербовке жителей США для слежки и покушения на «видного российского диссидента», также находящегося на территории страны. Его имени не называют, а в тексте обозначают как «Жертву-1».

В частности, одному завербованному якобы обещали до $1500 за предварительную слежку за «Жертвой-1», а затем предложили $40 тыс. за «устранение» или «исчезновение» объекта слежки. Тот отказался, после чего Суарес и Кастро пытались найти других исполнителей. Из текста релиза можно понять, что попытку покушения так и не осуществили.

Также в сообщении описывается предполагаемая попытка отца и сына Храмеевых завербовать гражданина США для убийства «Жертвы-2» в Литве за $25 тыс. «Полковник Юрий» якобы рекомендовал бросить в этого человека бутылку с зажигательной смесью или зарезать. Предполагаемому исполнителю объясняли, что «Жертва-2» «распространяет грязь» о России и «искажает историю», говорится в релизе.

Когда завербованный отказался, ему предложили «работу попроще» — поджечь склад с имуществом или продуктами или бросить бутылки с зажигательной смесью в электроподстанцию.

Все пятеро фигурантов обвиняются в участии в заговоре с целью финансирования терроризма, за что в США предусмотрено максимум 20 лет лишения свободы.

Юрий Храмеев, Суарес и Кастро также обвиняются в участии в заговоре с целью совершения заказного убийства (до 10 лет лишения свободы).

Релиз завершается напоминанием, что обвинительный акт — это всего лишь подозрение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Агентство Reuters направило запрос в российское посольство в США, но ответа не получило. В других подобных случаях Россия отрицала причастность к заговорам на территории иностранных государств, в том числе в США.