Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на соискание кинопремии «Оскар». Об этом пишет Variety со ссылкой на главу дикастерии по делам коммуникаций Ватикана Паоло Руффини.

Показ документальной короткометражной ленты Green Lava» о молодом итальянце, живущем с мышечной дистрофией Дюшенна, пройдет с 18 по 24 сентября в кинотеатре Lumiere Music Hall в Беверли-Хиллз. После завершения проката съемочная группа оформит документы для подачи заявки на рассмотрение в категории «Лучший документальный короткометражный фильм».

«История Джакомо заслуживает того, чтобы о ней узнали все, и поэтому мы рады возможности включить Green Lava в процесс выдвижения на “Оскар”. Это история, которая является праздником жизни и дружбы: она учит нас тому, насколько богатой может быть жизнь людей, отмеченных болезнью, какую силу они способны являть миру и какую энергию они привносят в отношения с окружающими», — заявил Руффини.

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Формально лента не будет представлять Ватикан в гонке за статуэтку. В отличие от категории «Лучший международный полнометражный фильм», короткометражки не требуют официального выдвижения или одобрения со стороны национального правительства или профильного комитета конкретной страны.

Фильм продолжительностью 39 минут снят на фоне живописных Доломитовых Альп. Его режиссеры — Лия Бельтрами и Али Махир Аксу. Над картиной работала продюсерская компания Бельтрами Emotions to Generate Change в сотрудничестве с Vatican News, Radio Vaticana и Vatican Media.

«Поэтичное размышление о независимости, силе человеческого духа и преображающей силе сообщества перед лицом трудностей», — описано содержание картины в ее промоматериалах.

Лента повествует о Джакомо, который страдает дистрофией Дюшенна. После смерти старшего брата Маттиа, скончавшегося от того же заболевания, молодой человек, несмотря на тяготы болезни, находит силу в поддержке общины и окружающей природы.

По сюжету фильма душа Джакомо парит над горами Трентино-Альто-Адидже, привязанная тросами дельтаплана к жизни — ограниченной болезнью, но полной возможностей. Рядом с ним всегда его младший брат Лука и младшая сестра Федерика, а родители Стефано и Лара выстраивают для сына прочную опору из веры и любви.

В картине они не уходят от сложных вопросов о судьбе своих сыновей, но их ответом становится неустанная деятельность — в том числе участие в ассоциации Shemà, которая предлагает молодым людям новый способ объединения вокруг заботы о других и помощи нуждающимся.

Режиссер фильма Лия Бельтрами рассказала, что сама родом из той же деревни, в которой происходит действие короткометражки.

«Люди, живущие в Доломитах, в горах, очень особенные — они заботятся о своих семьях и своих сообществах. Прекрасно видеть, что в современном мире сообщество сплотилось вокруг Джакомо: люди относятся к нему с естественной доброжелательностью и включенностью. Я надеюсь, что мир увидит этот фильм и вдохновится быть похожим на жителей гор», — заявила она.

На IMDb лента получила рейтинг 8,6 из 10, ее премьера в Италии состоялась 8 января 2025 года. После этого в рамках Юбилея коммуникации состоялся закрытый показ в Августинском Патристическом папском институте, где присутствовали сам главный герой фильма Джакомо Маттиви и сотрудники дикастерии по коммуникациям.

Джакомо делился с Vatican News впечатлениями от закрытого показа и того дня, который провел в Ватикане.

«Я прошел через Святые врата, и этот момент был очень значимым — не просто на один день, но, я верю, на всю мою жизнь. Встреча с Папой снова была очень значимой, хотя это была не первая наша встреча. Я спросил Папу Франциска, могу ли я присылать ему еще стихи, и он ответил положительно, сделав жест рукой. Было очень трогательно увидеть, что он меня помнит», — рассказал он.

Молодой человек пояснил, что история проекта началась с подкаста «Талант Джакомо», выпущенного ватиканским радио Vatican News по инициативе Руффини, который увидел в этой истории огромный потенциал. Параллельно с его созданием на протяжении 10 месяцев снимали и материал для фильма.

«Этот проект был невероятным. Каждый четверг утром я просыпался, желая услышать новый эпизод, потому что это всегда было что-то новое, постоянная встреча. Когда эпизоды закончились, я почувствовал себя немного потерянным, потому что у меня не было нового эпизода, который я мог бы послушать на следующей неделе», — поделился Джакомо.

Несмотря на физическое состояние, Джакомо продолжает улыбаться, гонять по снегу на инвалидной коляске с помощью друзей, дышать в унисон с лесом через аппарат ИВЛ и находить радость в природе, которая его окружает — и именно эту историю в сентябре в Беверли-Хиллз увидят зрители, а затем ее судьбу решит Академия кинематографических искусств и наук.