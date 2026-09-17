Нет никакого смысла в том, чтобы переплачивать за 98-й бензин, но архангельским водителям гибридов и авто с форсированным двигателем в определенном смысле повезло. Так в беседе с RTVI автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал заявление главы Архангельской области Александра Цыбульского о том, что на АЗС в регионе начали продавать бензин АИ-98 как альтернативу АИ-95.

«Полагаю, что вряд ли кто-то из автомобилистов успеет обрадоваться или расстроиться, потому что не думаю, что запасы АИ-98 большие, да и стоимость такого бензина выше — вряд ли это обрадует кого-то», — сказал он.

Он обратил внимание на то, что АИ-98, также как и АИ-100, отличаются особым качеством.

Последний, как объяснил эксперт, «вообще делается по другим технологиям», и он необходим для высокофорсированных двигателей, и в том числе для автомобилей, которых в России становится все больше, — так называемых гибридов, которые работают на электричестве, но также имеют и двигатель внутреннего сгорания.

«Вот там крайне важно заливать высокооктановое топливо не ниже 95, но это в худшем случае — 95. Многие это делают, заливают АИ-95 и потом попадают на ремонт. Вот там как раз нужен АИ-98 и АИ-100», — сказал Лысаков.

Кроме того, рассказал эксперт, высокооктановый бензин «необходим мощным иномаркам с форсированными двигателями».

«А большей части автомобилистов, тем более в провинции и в крупных городах, достаточно качественного АИ-92. Здесь главное не цифра октанового числа, потому что можно сделать АИ-95, АИ-98 вообще из 76-го. Кстати, так и делают многие», — заявил собеседник RTVI.

Он обратил внимание на то, что в России около 2 тыс. производителей топлива, а эта деятельность не лицензируется.

«И есть бодяжники, то есть это люди, которые в кустарных условиях делают из низкооктанового топлива высокооктановое, добавляют туда добавки, и бензин сразу становится дороже в два раза. Вот здесь вопрос в том, что за бензин собираются продавать в регионе», — предупредил Лысаков.

Он также напомнил, что «правительство разрешило выпускать на рынок суррогат, топливо, произведенное по упрощенной технологии, то есть топливо, соответствующее Евро-4, Евро-3, даже Евро-2».

«Это просто убийство двигателя. А поскольку сегодня разрешено вот этим дерьмом, по-русски говоря, торговать, то под этот шумок могут АИ-98 сделать из чего угодно», — сказал Лысаков.

Так что, делает вывод экс-депутат Госдумы, все зависит от качества топлива.

«Если это топливо качественное, а не сделанное на коленке, тогда повезло водителям — владельцам современных иномарок. Но для большей части автомобилей, при том, что где-то 80% российского автопарка — это машины возрастом свыше 12-ти лет, им этот бензин абсолютно не нужен. Хуже не будет, но переплачивать деньги, даже если это качественное топливо, смысла никакого нет», — заключил автоэксперт.