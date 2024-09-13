Тверской районный суд Москвы арестовал экс-министра образования Подмосковья, бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Бронштейн отправлен в СИЗО на два месяца, до 11 ноября, уточняет ТАСС. Экс-зампреда обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ректора Лубского обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

О задержании Бронштейна и Лубского стало известно 13 сентября. Следственный комитет (СК) сообщил, что вместе с ними был задержан «генеральный директор коммерческой организации», его имя не называется. Следствие подозревает фигурантов в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст. 290 УК, ч. 4 ст. 291.1 УК, ч. 5 ст. 291 УК).

По версии СК, в июне 2024 года Бронштейн через Лубского, выполнявшего роль посредника, получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за «беспрепятственное» заключение контрактов на закупку и поставку интерактивных панелей в подмосковные общеобразовательные организации, а также за «общее покровительство и попустительство по службе».

По информации «Коммерсанта», 25 млн рублей «откатила» Бронштейну гендиректор АО «Торговый дом «Просвещение-Регион»» Ирина Савенкова, которая подозревается по ст. 291 УК. С помощью взятки она рассчитывала получить контракты на 742 млн рублей на закупки интерактивных панелей российского производства nextpanel 75s для образовательных учреждений Московской области, пишет издание.

«Ъ» уточняет, что речь в деле идет о конкурсе на закупку школьной продукции, который проводился в рамках программы «Образование Подмосковья в 2023—2027 годах». Часть панелей nextpanel 75s уже установили в некоторых подмосковных школах, отмечает газета.

Как выяснила «Лента.ру», из декларации о доходах Бронштейна за 2018 год следует, что чиновник тогда заработал более 4,8 млн рублей. Его жена в том же году предоставила сведения о доходах в размере более 819 тыс. рублей. Из документов также следовало, что на Бронштейна оформлена квартира площадью 68 кв. м, а на его супругу — две квартиры площадью 51 и 68 кв. м, а также три земельных участка площадью 1103, 1103 и 1104 кв. м соответственно.