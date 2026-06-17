Срок действия временной лицензии Минфина США, выводившей покупку российской нефти из-под американских санкций, истек в среду, 17 июня. Она оставалась в силе до 07:01 мск.

В середине мая США во второй раз продлили лицензию на продажу нефти и нефтепродуктов из России. Она на 30 дней разрешала операции с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Действие документа не распространялось на сделки, касающиеся Крыма, ДНР и ЛНР, а также Ирана, Кубы и КНДР.

Изначально лицензия со сроком действия в один месяц была выпущена в марте. В апреле Минфин США выпустил аналогичное разрешение.

16 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что США в скором времени могут вернуть санкции в отношении российской нефти. По его словам, это станет возможным благодаря тому, что поставки энергоресурсов через Ормузский пролив возобновились. Полностью морской коридор откроется 19 июня, добавил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в начале июня, что Вашингтон хотел бы как можно скорее отказаться от практики продления лицензии, выводящей российскую нефть из-под санкций.

Власти США объясняли временный вывод нефти РФ из-под санкций необходимостью сдержать мировые цены на энергоносители и смягчить последствия кризиса, возникшего из-за блокировки судоходства по Ормузскому проливу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Решение продлить лицензию было принято после соответствующих просьб со стороны различных стран, в том числе Индии.

Ранее лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились усиливать санкции в отношении России, в том числе в нефтегазовом секторе.