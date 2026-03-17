Президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности возобновления политического диалога между Евросоюзом и Россией. Выступая перед экспертами в одном из лондонских аналитических центров, он отметил, что переговоры должны вестись от лица всего ЕС, а не отдельных стран, чтобы сохранить единство позиций европейского блока.

«Это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку, как в случае с премьер-министром [Робертом] Фицо из Словакии или премьер-министром [Виктором] Орбаном из Венгрии. Это должен быть исключительно единый подход», — сказал он.

В последнее время все больше европейских политиков высказываются за восстановление контактов с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что Париж уже наладил технические каналы связи с российской стороной, и призвал партнеров последовать этому примеру, отметив, что откладывать диалог больше нельзя.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также выступал за нормализацию отношений, указав на невозможность давления на Россию без поддержки США и необходимость поиска договоренностей.

«Без мандата на ведение переговоров в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас», — говорил он.

Однако практические шаги по налаживанию контактов пока не приносят успеха. В феврале Москву посетили советники Макрона, пытавшиеся убедить российское руководство допустить европейских представителей к переговорному процессу по Украине. Согласно информации Financial Times, встреча с помощником президента России Юрием Ушаковым носила крайне жесткий характер и завершилась категорическим отказом.

В Кремле подтвердили факт визита французской делегации, но отметили отсутствие конструктивных предложений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает подталкивать Киев к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию. При этом он подчеркнул готовность России к дипломатии, но указал на благоприятную для Москвы ситуацию на фронте.

Переговорный процесс под эгидой США фактически заморожен. Запланированный на 5 марта раунд в Абу-Даби был отложен из-за эскалации ближневосточного конфликта, и новые сроки до сих пор не определены. Европейские дипломаты констатируют, что Вашингтон переключил внимание на противостояние с Ираном, отодвинув украинскую проблематику на второй план.

Соединенные Штаты также смягчили нефтяные санкции против России и перестали оказывать давление на Индию в связи с закупками российской нефти. Поставки американских вооружений Киеву, включая системы противовоздушной обороны, задерживаются в пользу ближневосточных партнеров. По данным источников, Дональд Трамп не проявляет заинтересованности в активном участии в украинском урегулировании.

Европейские лидеры пытаются удержать украинскую тему в международной повестке. Канцлер Германии специально посещал Вашингтон с аналитическими материалами, доказывая необходимость давления на Москву, но безуспешно. Макрон принимал Владимира Зеленского в Париже, стремясь противодействовать тому, что в Елисейском дворце назвали «эффектом затмения» из-за ближневосточного кризиса. Однако, как отмечает Financial Times, осведомленные участники закулисных контактов настроены пессимистично, полагая, что Москва не вернется за стол переговоров в обозримом будущем.