Советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в феврале в Москву на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, настаивая на участии Европы в переговорах по Украине, но получили жесткий ответ. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, представители французского лидера убеждали российскую сторону согласиться на участие европейских союзников Украины в мирных переговорах, а также донесли позицию: ЕС не одобрит никакое соглашение о прекращении огня без участия европейцев в обсуждении вопросов, затрагивающих их собственную безопасность.

Однако Ушаков, как рассказал FT высокопоставленный европейский дипломат, дал им предельно жесткий ответ с использованием нецензурной лексики: «Sorry, actually, no, we don’t, **** ***» («Извините, мы совершенно точно этого не хотим, идите к черту»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с газетой подтвердил, что французская делегация приезжала в Москву.

По его словам, стороны не нашли общего языка: «Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда представитель Франции приехал, он не привез никаких позитивных сигналов. Поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного в ответ».

По словам Пескова, европейцы «тратят все усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну», и тем самым «совершают ошибку с точки зрения собственного будущего». При этом он подчеркнул, что динамика на фронте для России «позитивная» и Москва «продвигается вперед», однако остается открытой к дипломатическому урегулированию.

Между тем мирный процесс под руководством США фактически забуксовал. По данным четырех европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, война США и Израиля против Ирана резко переключила внимание Вашингтона на Ближний Восток вместо украинского урегулирования.

Последний раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17—18 февраля; следующий, намеченный на 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за ударов по Ирану, и новые дата и место до сих пор не объявлены.

«Переговоры по Украине оказались в зоне серьезного риска», — признал один из высокопоставленных европейских чиновников. «Для нас и для Украины это катастрофа», — добавил другой.

«В переговорах возникла пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил и Песков.

В статье отмечается, что война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на топливо, и это помогло России увеличить свои доходы, благодаря чему она зарабатывает до 150 млн долларов в день. Кроме того, Вашингтон ослабил нефтяные санкции против Москвы и прекратил оказывать давление на Индию с требованием отказаться от покупки российского «черного золота» — значительное число танкеров уже направилось в Индийский океан.

По данным дипломатов Евросоюза, также Белый сообщил европейским партнерам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли не будет, а поставки американского оружия Украине, в том числе средств ПВО, откладываются — Вашингтон отдает приоритет партнерам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, по словам собеседников издания, по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба, и не склонен детально обсуждать украинскую тему. Ранее в интервью NBC он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что с ним «гораздо сложнее договориться», чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские лидеры пытаются удержать украинскую тему в повестке. Канцлер Германии Фридрих Мерц специально приезжал в Белый дом с картами и графиками, доказывая необходимость усиления давления на Москву, — однако признаков готовности США менять подход не появилось, пишет FT.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон принял Зеленского в Париже, стремясь противодействовать тому, что в Елисейском дворце назвали «эффектом затмения» из-за войны на Ближнем Востоке. Тем не менее участники закулисных контактов настроены пессимистично, отмечает Financial Times: «Россияне, похоже, не захотят в ближайшее время снова садиться за стол переговоров. Им просто не о чем говорить».

О том, что в Москву в феврале приезжал на переговоры Бонн, ранее сообщало и агентство Bloomberg.