Таможня Финляндии объявила об увольнении более ста сотрудников, работавших на границе с Россией, сообщает Helsingin Sanomat.

Изначально планировалось, что к началу мая должны были быть уволены 140 сотрудников. Однако по результатам переговоров было решено, что число сокращенных работников будет меньше — 102.

Как сообщила таможня, 45 уволенных сотрудников работали на таможне Нуямаа, 41 — на таможне Иматры, еще 16 — на северных пограничных пунктах на восточной границе.

Увольняемых сотрудников попросили быть готовыми к возобновлению работы по сокращенному графику, «если потребуется».

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года из-за массовой миграции, объяснив это притоком просителей убежища из африканских и ближневосточных стран. Финские власти обвинили Россию в намеренном создании такой ситуации. Впоследствии финские власти объявили, что граница с РФ останется закрытой на неопределенный срок.

В связи с закрытием границы таможня не будет работать на сухопутных пограничных пунктах, за исключением грузовых железнодорожных пунктов в Вайниккале и Ниирале.

Со 2 мая в Финляндии проводятся артиллерийские учения Northern Strike 26 у границы с Россией. Как сообщили в российском Совете безопасности, финское Минобороны планирует провести в мае учения военно-морских сил страны с привлечением бригады береговой обороны национальных ВМС. По данным Совбеза, маневры пройдут в два этапа в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке между населенными пунктами Виролахти — Хамина — Котка в непосредственной близости от границы с РФ. Масштаб военных учений в Финляндии значительно увеличился после вступления страны в НАТО, констатировали в Совете безопасности.

Ранее финское правительство обозначило Россию как угрозу евроатлантической безопасности. Там призвали быть готовыми к тому, что «российская угроза» останется долгосрочным фактором даже в случае завершения конфликта России и Украины.

В конце апреля правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, которым предлагается разрешить ввоз и транспортировку ядерного оружия, а также его хранение в стране «ситуациях, связанных с обороной» и в рамках «коллективной обороны НАТО». Москва назвала соответствующее намерение финских властей «конфронтацией в концентрированном выражении» и предупредила о готовности принять ответные меры.