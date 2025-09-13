Закрытие границы с Россией и связанное с ним сокращение торговли не позволяет финской экономике достичь желаемых показателей роста, признал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью местной телерадиокомпании Yle.

В качестве примера он привел поставки российской древесины, объем которых до закрытия границы составлял десятки миллионов кубометров. Без этого сырья финская промышленность не может работать, как раньше, пояснил глава правительства страны.

«Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены», — рассказал Орпо.

Напомним, автотранспортные КПП на российско-финской границе были закрыты в ноябре 2023 года по инициативе Хельсинки под предлогом борьбы с «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран» — они въезжали в Финляндию в том числе на велосипедах. Сначала соответствующее постановление несколько раз продлевалось, но с апреля 2024 года действует бессрочно. Проживающие в Финляндии выходцы из России проводили митинг в знак протеста и требовали открыть границу.

Комментируя это решение властей Финляндии, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова называла его созданием «новых разделительных линий» в Европе и анонсировала проработку ответа со стороны РФ.