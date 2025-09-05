Москва пересмотрит свой подход к охране границы с Финляндией после вступления этой страны в НАТО. Об этом сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Северо-Западный федеральный округ. Он побывал в Светогорске, расположенном недалеко от российско-финской границы.

«Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей», — сообщил он.

По его словам, соседи России — страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша — «усиливают военную активность» около российских границ.

«Мы неоднократно говорили, что мы никому в Европе не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ. Если им нравится этим заниматься — пусть занимаются», — подчеркнул замглавы Совбеза России.

Медведев добавил, что Москва должна «повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование».

Также, по его словам, российская сторона будет учитывать изменения в отношениях с Финляндией.

«Финляндия была связана с Россией тысячей незримых уз, но после вступления Хельсинки в НАТО Москва вынуждена изменить отношение. <…> Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — заявил он.

Замглавы Совбеза России заявил, что власти Финляндии «лезут в самые разные вопросы, занимаются украинской проблематикой», но никакого толка от этого нет.

«Насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях? Да ни насколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается», — продолжил политик.

Комментируя предложения союзников Киева по поводу гарантий безопасности для Украины, Медведев назвал их чушью. По его словам, все эти инициативы не имеют смысла без консультацией с Россией.