Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией на неопределенный срок. Об этом сообщается в пресс-релизе финского кабмина.

«Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией не открываются с 15 апреля 2024 года. <…> Решение действует в течение неопределенного срока, но не дольше, чем необходимо», — говорится в сообщении.

Также для движения прогулочных судов будут закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари, Сантио и Нуйямаа. Подать заявление на получение международной защиты можно будет в аэропортах и морских пунктах пропуска, которые остаются открытыми.

«Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась», — заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, слова которой передает Yle.

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года, объяснив это притоком просителей убежища из африканских и ближневосточных стран. Финские власти обвинили Россию в намеренном создании такой ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что финские власти стали придерживаться «исключительно русофобской позиции».

В середине декабря Финляндия открыла два пункта пропуска на границе: Ваалимаа (с российской стороны — «Торфяновка») и Ниирала («Вяртсиля»), но в тот же день снова закрыла их. В Хельсинки это объяснили возобновившимся притоком просителей убежища. Решение должно было действовать до 15 апреля.

В марте Верховный административный суд Финляндии отказался рассматривать жалобу русскоязычных жителей страны, которые настаивали, что закрытие границ стало дискриминацией и нарушением их базовых прав. Суд счел, что закрытие границы не повлияло непосредственно на положение заявителей, поэтому у них нет оснований для жалобы.

В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил, что у Финляндии «теперь будут» проблемы с Россией из-за того, что европейскую страну «затащили» в НАТО.

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», — сказал он.

Ленинградский (ЛенВО) и Московский (МВО) военные округа были воссозданы указом Путина в феврале 2024 года. В границы ЛенВО входят республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.