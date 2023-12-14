Власти Финляндии решили снова закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала, пишет Yle со ссылкой на министра внутренних дел страны Мари Рантанен. С момента открытия этих КПП прошло меньше суток.

Пункты полностью прекратят работу 15 декабря в 20:00 (21:00 мск). Ожидается, что граница будет закрыта до 14 января, однако, как пишет Yle со ссылкой на слова Рантанен, в случае необходимости решение может быть продлено.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники отмечала, что такая мера со стороны финских властей связана с наплывом мигрантов, который начался после возобновления работы двух КПП.

По данным местных пограничников, за день к погранпунктам прибыло как минимум 62 просителя убежища. Часть из них — выходцы из Сирии и Сомали, указывает Yle. Среди них были как мужчины, так и женщины, отметил капитан пограничной службы Финляндии Юсси Вайникк.

«Въезд в страну начался быстрее, чем мы ожидали. Полное закрытие восточной границы необходимо для контроля пограничной ситуации», — подчеркнула Рантанен.

Она добавила, что за двухнедельный период закрытия границ «ситуация с незаконной миграцией» не изменилась. Заместитель начальника пограничной охраны Маркку Хассинен, в свою очередь, подчеркнул, что «потенциал для нелегальной иммиграции на восточной границе существует, и он ускорился».

Рантанен утверждает, что граждан третьих стран «доставляют на границу с помощью российских властей». По словам финского министра, ситуация на российско-финской границе может нормализоваться только после того, как прекратится приток людей, пытающихся нелегально въехать в Финляндию.

Глава ведомства отметила, что решение о закрытии КПП негативно скажется на людях, которые приезжают в страну для того, чтобы навещать своих родственников.

«Мы бы хотели, чтобы люди, например, на Новый год или Рождество могли пересекать границу и встречаться с семьями», — указала она.

Рантанен предупредила, что через месяц решение об открытии границ с Россией будет рассматриваться еще тщательнее.

Всего финско-российскую границу 14 декабря пересекли около 1600 человек, из них около тысячи направлялись в Россию, а 600 — из России, пишет Yle.