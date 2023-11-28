Финляндия с 30 ноября закроет на две недели все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петтери Орпо.
По его словам, решение вступает в силу с полуночи 30 ноября и будет действовать до 13 декабря, сообщает издание Yle. Ограничение может быть продлено еще на две недели по истечении срока, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
В период закрытия КПП заявления о предоставлении убежища в Финляндии можно будет подавать только в портах и аэропортах. Принятые меры «соразмерны в сложившейся ситуации», отметил Орпо. Железнодорожное сообщение с Россией сохранится, заявил руководитель управления пограничной и береговой охраны Пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа.
О том, что финская сторона готовится полностью закрыть границу с Россией для просителей убежища, накануне, 27 ноября сообщила газета Helsingin Sanomat. Заместитель премьера Финляндии Риикка Пурра призвала правительство к этому шагу, заявив, что любых других мер будет недостаточно для сдерживания потока беженцев.
- В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре КПП на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала ( российской стороны — Торфяновка, Брусничное, Светогорск и Вяртсиля). Позже финские власти закрыли до 23 декабря 2023 года остальные пункты пропуска («Куусамо», «Салла» и «Вартиус»), кроме КПП «Рая-Йоосеппи» в Мурманской области.
- Кризис на российско-финской границе возник в связи с резким притоком просителей убежища в Финляндии, не имеющих необходимых документов. Финские власти обвинили в Россию в намеренном создании такой ситуации. В Креме такую позицию назвали русофобской.