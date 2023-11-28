Финляндия с 30 ноября закроет на две недели все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петтери Орпо.

По его словам, решение вступает в силу с полуночи 30 ноября и будет действовать до 13 декабря, сообщает издание Yle. Ограничение может быть продлено еще на две недели по истечении срока, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

В период закрытия КПП заявления о предоставлении убежища в Финляндии можно будет подавать только в портах и аэропортах. Принятые меры «соразмерны в сложившейся ситуации», отметил Орпо. Железнодорожное сообщение с Россией сохранится, заявил руководитель управления пограничной и береговой охраны Пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа.

О том, что финская сторона готовится полностью закрыть границу с Россией для просителей убежища, накануне, 27 ноября сообщила газета Helsingin Sanomat. Заместитель премьера Финляндии Риикка Пурра призвала правительство к этому шагу, заявив, что любых других мер будет недостаточно для сдерживания потока беженцев.