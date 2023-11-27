Правительство Финляндии планирует прекратить прием запросов на предоставление убежища на границе с Россией, сообщает финская газета Helsingin Sanomat. Заместитель премьер-министра Финляндии Риикка Пурра призвала правительство полностью закрыть финско-российскую границу.

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища», — говорится в материале Helsingin Sanomat.

По данным издания, план правительства состоит в том, чтобы тем, кто прибывает на восточную границу, было предложено подать заявление о предоставлении убежища, например, в порту или в аэропорту Хельсинки.

Заместитель премьера Финляндии Риикка Пурра призвала правительство к полному закрытию границы с Россией, заявив, что любых других мер будет недостаточно для сдерживания потока просителей убежища.

«У нас нет другого выбора», — заявила она, обвинив Россию в проведении «гибридной операции».

Финский премьер Петтери Орпо накануне сказал, что Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией.

«При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте», — заявил Орпо (цитата по Yle).

По его словам, ситуация с просителями убежища «не в интересах самой России, что живущие в Финляндии россияне не могут ездить в РФ».

Орпо обвинил Москву в использовании граждан третьих стран. «Этих людей выталкивают к границе и не пускают обратно», — утверждает премьер.

Финляндия c 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Позже финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть еще три из оставшихся четырех КПП («Куусамо», «Салла» и «Вартиус»), оставив открытым только «Рая-Йоосеппи» («Лотта» со стороны России).

Решение о закрытии КПП было принято после роста числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов. Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (выходцы из таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен и Сомали).

В Кремле на этом фоне заявили, что у России были «давние очень добрые отношения» с Финляндией, «прагматичные, основанные на взаимном уважении», однако «на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны».