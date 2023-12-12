С полуночи 14 декабря Финляндия возобновляет работу контрольно-пропускных пунктов Ваалимаа и Ниирала на границе с Россией, сообщает местная газета Yle со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петтери Орпо. Остальные КПП пока останутся закрытыми.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен подчеркнула, что правительство будет внимательно следить за ситуацией на границе. В случае возникновения новых проблем с мигрантами КПП могут быть вновь закрыты, предупредила министр. По ее словам, решение правительства о возобновлении работы Ваалимаа и Ниирала действует до 14 января.

Начальник подразделения Пограничной службы Финлянлдии Микко Лехтонен пояснил, что два вновь открываемых КПП были выбраны, поскольку являются наиболее удобными для пассажирских перевозок, дипломатических поездок и грузоперевозок.

Орпо отметил, что с открытием КПП Россия получит «возможность успокоить ситуацию на границе». Премьер Финляндии уточнил, что решение возобновить работу контрольно-пропускных пунктов было принято в соответствии с указанием канцлера юстиции по надзору за законностью, который счел, что правовых оснований для полной блокировки границы больше нет.

Рантанен, в свою очередь, признала, что, поскольку Закон о пограничной охране применялся финскими властями впервые, им с коллегами пришлось «узнать много нового о том, что считается необходимым и соразмерным и насколько это оправдано».

Ранее заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заверил, что демонтаж установленных на КПП заграждений, включая бетонные блоки, займет несколько часов, после чего можно будет сразу же возобновить проезд транспорта. По его словам, некоторые заградительные элементы решено оставить, поскольку существует вероятность повторного закрытия КПП.

Сухопутная граница с Россией была полностью закрыта финской стороной с полуночи 30 ноября. Это решение в Хельсинки объяснили усложнившейся из-за притока нелегальных мигрантов ситуацией. Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном создании такого наплыва, в Кремле назвали это проявлением русофобской позиции.