Телефонные и интернет-мошенники почти всегда действуют по одной схеме — торопят жертву, давят на эмоции и используют пугающие или, наоборот, заманчивые формулировки, чтобы отключить у собеседника критическое мышление. Об этом РИА Новости рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

По ее словам, чаще всего злоумышленники прикрываются тремя поводами: заканчивающимся договором на обслуживание номера, случайным переводом денег на карту и подозрительным входом в личный кабинет.

«Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу»», — рассказала Шилина.

Среди других типичных уловок она привела сообщения вроде «я случайно перевел вам на карту деньги, верните их по следующим реквизитам» и «в вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства, срочно позвоните по номеру».

Шилина отметила, что, зная эти слова-маркеры, угрозу можно распознать вовремя. Чтобы помочь москвичам не запутаться, проект ведет на своем сайте отдельный раздел «Что обычно говорят мошенники?».

«Мы не только отслеживаем и описываем их новые «фишки», но и собираем конкретные, часто используемые ими фразы», — добавила эксперт.

Ознакомиться с этими и менее распространенными формулировками можно на портале проекта.