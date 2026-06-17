Бывший ведущий популярного британского телешоу Top Gear 66-летний Джереми Кларксон признался, что у него диагностировали рак. Он не уточнил специфику заболевания, но рассказал, что оно еще на ранней стадии, имеет «агрессивную» форму и что в рамках лечения ему удалили часть предстательной железы.

Ведущий объявил об этом в финальных эпизодах пятого сезона своего нынешнего шоу «Ферма Кларксона», которые вышли 17 июня, передают BBC и Sky News. Накануне сам Кларксон предупредил подписчиков в соцсети, что последние эпизоды будут «тяжелыми для просмотра».

В рамках документального шоу он сообщил двум его постоянным участникам Калебу Куперу и Чарли Айрленду о своем диагнозе и добавил, что знал о нем «еще с мая». Однако BBC обращает внимание, что конкретные даты съемок этих эпизодов неизвестны, при этом пятый сезон в основном снимался в 2024 и 2025 годах.

В шоу показали кадры с Кларксоном в больнице, где он говорит, что «часть лечения пошла не так». Ведущий добавил, что пробудет там некоторое время и пока не знает, что будет дальше.

«Если все будет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Все вы, берегите себя», — обратился Кларксон к зрителям в конце.

Британские СМИ в январе сообщали, что шоу будет продлено на шестой сезон.

Здоровье британской телезвезды в целом было одной из главных тем в пятом сезоне «Фермы Кларксона». В начальных эпизодах он рассказал о перенесенной им в октябре 2024 года операции на сердце. В своей колонке для Sunday Times он писал, что одна из трех артерий, питающих его сердце, была «полностью заблокирована», а вторая «приближалась к этому».

По словам Кларксона, ему установили стент — трубку, которая вводится в суженную или заблокированную артерию, чтобы расширить ее для более свободного кровотока.

Позже ведущий рассказал The Sun, что врачи велели ему во многом сократить свою нынешнюю активность и предупредили, что у него «тревожно высокий уровень холестерина», который необходимо снизить.

Джереми Кларксон был ведущим Top Gear с 2002 по 2015 год. Автомобильное шоу выходило на BBC и стало чрезвычайно успешным. Один из эпизодов финального сезона был снят в России и представлял собой «хаотичную гонку по Санкт-Петербургу».

В 2009 году на российском канале РЕН ТВ начала выходить программа «Top Gear. Русская версия», ведущими которой были музыкант Николай Фоменко, шоумен Оскар Кучера и журналист Михаил Петровский, однако она быстро закрылась из-за низких рейтингов.

В марте 2015 года британский телеканал отстранил Кларксона от эфира после конфликта с одним из продюсеров. После этого с ним в течение суток связались представители телеканала «Звезда» под кураторством Минобороны России и предложили вести автомобильную программу. Однако сотрудничество так и не состоялось.

В 2020 году Кларксон планировал снять специальный выпуск своего следующего шоу The Grand Tour в арктической зоне России, однако амбициозный проект, в который были вложены большие деньги, пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.