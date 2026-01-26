Европейский союз официально утвердил регламент о полном отказе от российского газа, включая трубопроводные поставки и сжиженный природный газ (СПГ). Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а на трубопроводный — с осени того же года, сообщает Совет ЕС.

В заявлении говорится, что 27 стран-членов ЕС утвердили поэтапное прекращение импорта российских энергоносителей, что стало ключевым шагом в реализации программы «по избавлению от энергетической зависимости от России».

«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, более устойчивым и более диверсифицированным. Мы избавляемся от пагубной зависимости от российского газа», — заявил министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Михаэль Дамианос.

Запрет, против которого ранее выступили Словакия и Венгрия, начнет действовать через шесть недель после вступления регламента в силу. При этом существующие контракты получат переходный период для смягчения воздействия на цены и рынки.

В заявлении отмечается, что страны ЕС будут обязаны проверять происхождение всего импортируемого газа перед разрешением его ввоза в Европу. За нарушение новых правил предусмотрены жесткие штрафы: не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний, либо 3,5% от мирового годового оборота компании, либо 300% от суммы сделки.

До 1 марта 2026 года все государства ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации газовых поставок. Европейские компании будут обязаны уведомить власти о всех имеющихся у них контрактах по этому виду топлива с Россией.

Но одним газом все не ограничивается: в Совете ЕС отметили, что также свои планы диверсификации должны представить и страны, все еще импортирующие российскую нефть.

При этом отмечается, что в чрезвычайных ситуациях Европейская комиссия может временно приостановить действие запрета на срок до четырех недель, если безопасность поставок серьезно угрожает одной или нескольким членам ЕС.

Решение о полном отказе от российских энергоносителей было принято после начала СВО в рамках Версальской декларации в марте 2022 года.

В документе отмечается, что за последние годы импорт российской нефти в ЕС сократился до менее 3% в 2025 году благодаря санкциям. При этом объем поставок российского газа все еще составляет около 13% европейского импорта стоимостью свыше 15 млрд евро ежегодно: «Это подвергает ЕС значительным рискам с точки зрения торговли и энергетической безопасности».

Еврокомиссия планирует подготовить предложения о поэтапном отказе от российской нефти к концу 2027 года.