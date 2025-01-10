Оппозиционера Алексея Навального не исключили из реестра экстремистов и террористов после его смерти. Об этом сообщила вдова политика Юлия Навальная со ссылкой на ответ Росфинмониторинга, который ведет перечень.

В документе, копию которого опубликовала Навальная, говорится, что ее супруг был внесен в перечень Росфинмониторинга в связи с возбуждением против него уголовного дела о финансировании экстремизма.

«Поскольку информация о прекращении уголовного дела <…> в установленном законом порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу не поступала, основания для нахождения Навального А. А. в перечне не отпали», — заявили в организации.

Навальная отметила, что смерть человека — «это безусловное основание» для исключения из перечня террористов и экстремистов. Она сослалась на соответствующий пункт федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Алексей Навальный находится в реестре Росфинмониторинга с января 2022 года. В 2023 году Мосгорсуд приговорил его к 19 годам колонии особого режима по делу о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

В феврале 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В Следственном комитете заявили, что его смерть «не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания».

По версии ведомства, смерть Навального имеет «аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца». Вдова политика утверждает, что при жизни у него не было сердечных заболеваний. В июле прошлого года Юлию Навальную тоже внесли в реестр террористов и экстремистов.