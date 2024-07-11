Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия включена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга Внесение в реестр Росфинмониторинга ведет к полной блокировке счетов и ограничению возможности распоряжаться финансами на территории России. Включенным в перечень разрешается тратить не более 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи. 9 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Навальную на два месяца. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Time включил Юлию Навальную в топ-100 самых влиятельных людей мира Решение о заочном аресте Навальной суд вынес по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК). Подробности обвинения против вдовы оппозиционера пресс-служба судов не раскрыла.

Срок ареста Навальной будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

После смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа его жена заявила, что считает виновным в произошедшем президента России Владимира Путина.

Тогда же она пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».