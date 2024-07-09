Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца вдову оппозиционера Алексея Навального Юлию. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК), сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

«Юлия Борисовна [Навальная] скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — добавили в пресс-службе.

Решение о заочном аресте Навальной суд вынес по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК). Подробности обвинения против вдовы оппозиционера пресс-служба судов не раскрыла.

Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране, говорится в сообщении.

Как отмечает «Медиазона»*, постановление о заочном аресте Навальной не будет опубликовано “со ссылкой на норму закона, из которой к этому делу относится только причина «затрагивающий безопасность государства”».

«Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?!» — написала вдова оппозиционера в соцсети X после появления карточки об аресте в базе судов.

После смерти Алексея Навального в феврале Юлия заявила, что считает виновным в произошедшем президента России Владимира Путина, и пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

1 июля стало известно, что Навальная возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF). На этом посту она сменила политика Гарри Каспарова*, который возглавлял ее с 2012 года.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов