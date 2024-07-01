Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF). Об этом говорится на сайте HRF. На посту председателя организации Навальная сменила политика Гарри Каспарова*, который возглавлял ее с 2012 года.

«Как человек, который лично стал свидетелем угрозы, которую диктатуры представляют для наших близких и мира в целом, для меня большая честь взять на себя роль председателя. В эти трудные времена защита фундаментальных прав и свобод важна как никогда», — приводит слова Навальной HRF.

По словам вдовы оппозиционера, миссия Human Rights Foundation близка ей, и она намерена помочь в продвижении идей организации.

В своем заявлении в соцсети X Навальная отметила, что HRF «объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру». Она добавила, что сотрудничество с организацией поможет ей и команде ФБК** «продолжить дело Алексея».

Кандидатуру Навальной поддержал Гарри Каспаров*, возглавлявший Human Rights Foundation с 2012 года. Он заявил, что «мужество Юлии и ее приверженность справедливости вдохновляют», поэтому HRF «продолжит процветать и оказывать влияние на мировое сообщество».

Президент HRF Селин Асаф-Бустани приветствовала назначение Навальной на пост председателя организации, отметив, что «ее личный опыт и правозащитная деятельность делают ее уникальной для поддержки HRF».

Human Rights Foundation (HRF) — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она была основана в 2005 году венесуэльским правозащитником Тором Халворссеном. HRF называет своей целью продвижение либеральных и демократических ценностей и защиту прав человека во всем мире. Организация предоставляет поддержку активистам и правозащитникам, столкнувшимся с той или иной угрозой. Финансирование HRF, согласно информации на ее сайте, идет «в основном за счет щедрых пожертвования и поддержки частных лиц и фондов».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** запрещенная в России экстремистская организация