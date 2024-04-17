Вдова Алексея Навального Юлия вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2024 году по версии американского журнала Time. Текст о ней на сайте издания написала вице-президент США Камала Харрис.

В статье она обращает внимание, что Юлии Навальной пришлось выступать на Мюнхенской конференции по безопасности сразу после получения известий о смерти мужа в колонии. Несмотря на это, отметила Харрис, вдова российского оппозиционера проявила мужество и «осудила ложь и жестокость российского правительства».

«К счастью, Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. <…> С того дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них», — написала Камала Харрис.

Она добавила, что после конференции в личном разговоре с Навальной убедилась в том, что вдова российского политика намерена продолжать дело супруга и готова бороться за «справедливость и соблюдение закона».

Навальную включили в список влиятельнейших людей планеты в разделе «Лидеры». Также в него попали премьер-министр Польши Дональд Туск, иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, вице-президент Тайваня Уильям Лай, президент Аргентины Хавьер Милей и другие политические деятели.

Кроме того, в журнале вышло интервью Навальной. В российской версии оно называется «Путин — мой враг. Интервью Юлии Навальной об убийстве ее мужа и о планах на будущее», в англоязычном варианте материал озаглавили как «Разделите мою ярость. Первое интервью Навальной после смерти ее мужа в тюрьме». По данным издания, интервью состоялось 1 апреля.

В статье Навальная рассказала о своих планах на будущее и поделилась воспоминаниями о последних моментах общения с мужем.

В 2021 году журнал Time также включал Алексея Навального в топ-100 влиятельных людей мира. В это время политик уже находился в колонии. Тогда американский журнал добавил Навального в раздел «Кумиры», отметив его наравне с принцем Гарри, Меган Маркл и Бритни Спирс. Текст о Навальном писал гроссмейстер и оппозиционный политик Гарри Каспаров*.

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

В день смерти Навального его вдова Юлия выступала на Мюнхенской конференции. Она возложила ответственность за гибель мужа на политическое руководство России. После этого Навальная встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В разговоре с вдовой оппозиционера ее собеседники также возложили ответственность за смерть политика на российские власти.

Спустя три дня после смерти мужа Юлия Навальная выпустила видеообращение, в котором пообещала, что продолжит дело супруга. Она отметила, что хотела бы построить «свободную, мирную, счастливую — прекрасную Россию будущего, о которой так мечтал» Алексей Навальный.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов