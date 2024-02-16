Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и прокомментировала сообщения о смерти мужа. Ее выступление опубликовано на YouTube-канале политика.

«Я не знаю, верить или нет этим ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников России. Долгие годы мы не можем верить [Владимиру] Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин и все его окружение знали, что они понесут ответственность за все, что они сделали с нашей страной, с моей семьей. И этот день произойдет очень скоро», — заявила Навальная.

Она призвала международное сообщество объединиться и «победить это зло».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального после прогулки на территории исправительной колонии N3 «Полярный волк». По данным ведомства, он почувствовал себя плохо и «практически сразу» потерял сознание.

Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, врачи скорой помощи констатировали смерть Навального, заявили в УФСИН. В колонию направили комиссию, куда вошли руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

Телеграм-каналы назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти должны выяснить медики. По его словам, Владимиру Путину доложили о смерти политика. По факту смерти Навального в исправительной колонии организована процессуальная проверка.