Оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в результате «комбинированного заболевания». Об этом говорится в постановлении регионального управления Следственного комитета, опубликованном вдовой политика Юлией Навальной.

Согласно документу, органы предварительного следствия «обоснованно» пришли к выводу, что смерть Навального «не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания».

В СК утверждают, что в отношении Навального не совершалось противоправных действий и насилия, а «обнаруженные телесные повреждения явились следствием медицинских манипуляций».

В документе приводится заключение судебной экспертизы, из которого следует, что у Навального были такие сопутствующие заболевания как хронические панкреатит, холецистит, гепатит, грыжа, энцефалопатия, золотистый стафилококк в трахее, а также вирус герпеса в легких и селезенке.

«Смерть Навального имеет аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца», — говорится в постановлении СК.

Юлия Навальная утверждает, что при жизни «никаких заболеваний сердца у Алексея не было». Она пожаловалась, что родственникам не вернули вещи политика ― одежду, книги, записи и нательный крестик, и потребовала их отдать. Также вдова оппозиционера потребовала передать представителям Навального медицинские документы, включая протокол вскрытия и результаты экспертиз. Она заявила, что команда Навального будет добиваться возбуждения уголовного дела.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в ИК-3 особого режима в поселке Харп ЯНАО. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что ему стало плохо во время прогулки, реанимировать политика не смогли.

По словам соратников Навального, в медицинском заключении, которое показали его матери, указаны «естественные причины» смерти. Соратники и родственники Навального считают случившееся убийством и обвиняют в этом российские власти. В Кремле обвинения назвали голословными. Команда политика заявила после его смерти, что Навального собирались обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывал пожизненный срок в Германии по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Президент России Владимир Путин в марте подтвердил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять его. По словам Путина, он был согласен на это при условии, что Навальный не вернется в Россию. Обмен заключенными с Западом, в котором должен был участвовать оппозиционер, состоялся в конце июля. Россия передала 15 человек, в том числе оппозиционеров Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*, журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. В Россию вернулись 10 человек, включая Красикова.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов