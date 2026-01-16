Во Владимирской области после 30 лет работы закрылась исправительная колония общего режима №2 (ИК-2 Покров). Об этом сообщили местному изданию «Чеснок» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Процесс закрытия учреждения занял год — впервые его анонсировали в январе 2025-го. Колония официально перестала существовать 25 декабря. Всех заключенных ИК-2 перевели в другие исправительные учреждения, судьбу освободившегося комплекса здания решат позднее. Самыми известными заключенными закрывшейся колонии были оппозиционер Алексей Навальный и организатор «Русских маршей» Дмитрий Дёмушкин. Что известно об ИК-2 Покров — в материале RTVI.

Колония для впервые осужденных

Мужская исправительно-трудовая колония в Покрове была образована летом 1994 года на базе лечебно-трудового профилактория №2, который существовал в городе с 1974 года. Согласно краеведческой информации, первый осужденный поступил туда 19 августа 1996 года.

В 2005 году на территории ИК-2 за пять месяцев руками самих осужденных был построен деревянный храм с тремя куполами, при этом они в процессе работ обучались профессиям строителя, резчика по дереву и витражиста. Как утверждается, инициатива возведения церкви исходила от самих заключенных, от имени которых действовала администрация.

На сайте регионального УФСИН указано, что эта колония предназначалась для впервые отправленных в места лишения свободы. Она была рассчитана на 971 место, в ней было 10 отрядов обычных условий содержания, один — облегченных условий, два — строгих условий и еще один отряд осужденных, обладавших правом передвижения без конвоя. В колонии также было два карантинных отделения.

В 2018 году на территории ИК-2 открыли новое трехэтажное здание с комнатами длительных свиданий. Всего таких комнат 34, семь из них предназначались для семей с детьми. На третьем этаже была оборудована детская комната, сообщали во владимирском УФСИН.

На сайте также говорится, что в колонии работали учебно-консультационный пункт, клуб, библиотека, спортивные площадки, комнаты воспитательной работы. Кроме того, был доступ к сенсорному информационно-правовому терминалу для юридического просвещения заключенных и помощи в подготовке к их освобождению.

«Там все запрещено»

В феврале 2021 года, когда стало известно, что в ИК-2 направят оппозиционера Алексея Навального, сидевший в колонии ранее Дмитрий Дёмушкин рассказывал РИА Новости, что она считается «самой жесткой колонией в России», о чем, по его словам, знают почти все осужденные.

«Есть несколько мест, куда нельзя попадать в России. Помимо Карелии, Красноярска и Омска, <…> есть только одна колония — это владимирская. <…> Там очень сложные условия содержания», — цитировало его агентство.

В частности, Дёмушкин рассказал о секторе усиленного контроля А, куда помещают некоторых заключенных и где они могут только стоять или сидеть в стационарном положении с опущенной головой и руками за спиной. При этом разговоры между собой запрещены.

«Там не камеры, там бараки от 60 до 100 человек. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую. Отбой в десять, подъем в половине шестого, в шесть уже должна быть заправлена кровать, ты уже должен быть одет, стоять по стойке смирно и ждать сирены на подъем», — описал он.

Дёмушкин утверждал, что большинству заключенных ИК в Покрове недоступно практически ничего из того, чем хвалилась колония, включая храм, спортплощадки и библиотеку.

«Там все запрещено. <…> Только в режимном отряде, если его туда переведут, ему будут открываться возможности что-либо делать — написать письмо или почитать», — говорил он.

По словам Дёмушкина, лишь у малой части заключенных была возможность работать — по его данным, там было всего 100 рабочих мест на колонию. Единственное, что он назвал относительно неплохим, — это питание: «кормят сечкой, ячкой, иногда гречневой кашей, суп варят из остатков недоеденной с утра каши», перечисляло РИА Новости с его слов.

Дмитрий Дёмушкин отбывал наказание в спецблоке ИК-2, когда был осужден на два с половиной года по статье об экстремизме. Он вышел досрочно в 2019 году из-за частичной декриминализации этой статьи в то время. Алексей Навальный провел в ИК-2 более года, с марта 2021 года по июнь 2022-го, в рамках назначенного ему срока в три с половиной года по делу компании «Ив Роше». Оппозиционера отправили в заключение после того, как суд заменил ему условный срок на реальный. Навальный умер в возрасте 47 лет в заполярной колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля 2024 года. В апреле 2025 года бывшего начальника ИК-2 Покров Дмитрия Веселова поместили под стражу по уголовному делу о получении взяток от осужденных через посредников. В ноябре следствие сообщило о раскрытых новых эпизодах преступления.

Почему в России становится меньше колоний

Летом 2023 года Минфин предложил закрыть 57 колоний из-за нецелесообразности их содержания, поскольку тюремное население в России сократилось до исторически минимальных показателей и многие учреждения ФСИН стоят полупустые.

Согласно изменениям в Уголовный кодекс и некоторые законы, внесенные в 2023-2024 годах, заключенные и подсудимые получили право подписать контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине.

В августе 2025 года член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва сообщила «Газете.Ru», что за четыре года в стране стало на 51 колонию меньше. Если в 2021 году, по данным ФСИН, их насчитывалось 666, то на момент разговора, по подсчетам самой правозащитницы, было около 610-615.

В декабре 2025 года директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил президенту Владимиру Путину, что снижение численности осужденных, находящих в местах лишения свободы, «обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики».