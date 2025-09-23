Как стало известно RTVI, руководство СИЗО-1 Самарской области проверяется на возможные связи с криминальными авторитетами. Среди оперативных данных фигурируют фото и видеозаписи из самарского изолятора. На них члены тольяттинского преступного сообщества Сергея Неверова, осужденные за участие в нем, а также бандитизм и похищение человека, пируют в камерах, готовят самогон, спокойно гуляют по коридорам СИЗО и требуют от сотрудника ФСИН поднять руки. Вместе с ними нарушают распорядок и арестованные уроженцы Средней Азии.

Дал показания и умер

Как стало известно RTVI, первоначально интерес к сотрудникам ФСИН возник после возбуждения дела в отношении заместителя начальника СИЗО-1 Евгения Мундагалиева, а также жалобы вдовы осужденного, погибшего в том же изоляторе.

Дело, фигурантом которого стал Мундагалиев, было возбуждено 4 июня 2025 года. Его расследованием занимается управление СКР по Самарской области. Спустя еще две недели Мундагалиев, по данным RTVI, признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями и написал явку с повинной. По данным следствия, возглавляя оперчасть изолятора, офицер знал, что осужденный за участие в ОПС Александр Браев незаконно пользуется в СИЗО мобильным телефоном. Однако замначальника изолятора не только не принял мер к его изъятию, но еще и передавал Браеву служебную информацию о планируемых обысках.

Уроженец пензенского поселка Лунино, Александр Браев, который фигурирует в деле главы оперотдела — активный участник тольяттинской группировки Сергея Неверова. Он осужден на 15 с половиной лет за участие в преступном сообществе (ст. 210 УК), бандитизм (ст. 209 УК) и похищение человека с применением насилия (ст.126 УК). Также Браев участвовал в похищении тольяттинского бизнесмена Александра Душкова и отбывать наказание, согласно приговору, должен в колонии строгого режима.

Еще один участник неверовской банды, Вадим Жестков, дал показания на ее руководителей, после чего умер в том же СИЗО -1. Его вдова настаивает, что мужа в изоляторе убили, изложив обстоятельства его смерти в жалобе на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Женщина, уверенная в бездействии самарских должностных лиц, рассказала в жалобе, что ее муж после приговора находился в СИЗО-1, но в октябре 2022 года был неожиданно этапирован в соседнюю Сызрань, а после такого же неожиданного возвращения обратно уже в камере внезапно почувствовал себя плохо и умер. Как особо подчеркивается в жалобе, объективных причин для экстренной отправки погибшего в другое СИЗО не было, а причину смерти Жесткова судмедэксперт установить так и не смог. Однако вдова настаивает, что смерть носила криминальный характер, так как после выдачи тела обнаружила на голове и лице покойного множественные синяки и ушибы.

Для подобного вывода, следует из жалобы, есть и иные основания: так Жестков не только дал показания в отношении лидеров группировки Неверова, но и отказался от денег предложенных ему за отказ от показаний. Также из жалобы следует, что погибший рассказывал, как к нему в камеру СИЗО пришел связанный с Неверовым “бывший сотрудник полиции” Булгаков и принуждал его к изменению показаний, обещая взамен деньги или долю в бизнесе.

Также вдова пересказывает и слова мужа о том, что сбежавший на Украину Сергей Неверов, находящийся уже несколько лет в международном розыске, до сих пор живет на деньги, пересылаемые ему подручными из Тольятти. Она также уверена, что главарь банды и его приближенные, используя средства, вырученные от криминальных доходов, “содержали сотрудников правоохранительных органов в Тольятти» и имеют большое влияние на администрацию СИЗО.

Что известно о группировке Неверова

Группировка Сергея Неверова сформировалась в 1997 году, основным местом сбора ее членов стал тольяттинский Дом молодежи “Мир”. “Неверовские” занимались рэкетом и крышеванием проституток, продажей автомобилей, одни из первых установили в городе десятки игровых автоматов. Костяк банды первоначально составили родственники: так, осужденный за убийства, штатный киллер ОПС Сергей Акимов (Аким) — родственник жены Сергея Неверова.

В начале 2000-х, группировка частично легализовалась, занимаясь изготовлением автодеталей, строительством и ремонтом дорог, активно осваивая подряды ЖКХ. “Неверовские” также контролировали крупную региональную сеть АЗС “ВИС-Сервис”, автостоянки, торговые центры “Каретный двор”, “Волжские зори”, “Капитал”, базы отдыха, охотничьи угодья, сеть игровых автоматов в Самарской, Ульяновской и Пензенской областях и т.д.

Банда установила обширные связи в правоохранительных органах и прокуратуре, подразделение наружного наблюдения ОПС, куда входили бывшие сотрудники МВД, занималось слежкой за конкурентами. Охранник Сергея Неверова Артем Безмен, отслужив в ЧВК “Вагнер” и давая показания в суде, перечислил десяток фамилий руководителей МВД, которым, по его словам, передавались деньги. После 2013 года ОПС была разгромлена, а ее члены осуждены на длительные сроки.

После возбуждения первых уголовных дел, Сергей Неверов сбежал на Украину, которая отказалась его выдавать, и сменил фамилию на Трофимов.

Помимо жалобы Александру Бастрыкину в распоряжении RTVI есть видео и фотоматериалы, на которых запечатлен быт осужденных “неверовских” бандитов. На них они беспрепятственно перемещаются по изолятору, пируют в камере, пугают надзирателя заглянувшего в нее, смеясь, предлагая ему поднять руки, открыто употребляют наркотики и изготавливают суррогатный алкоголь. Все это весело комментируется авторами съемок. На этих кадрах присутствует и арестованные уроженцы Средней Азии.

Источник RTVI отметил, что, судя по записям, “неверовские” чувствуют себя в изоляторе “постояльцами в отеле, а сотрудников ФСИН воспринимают скорее как обслугу” — у них есть доступ к мобильным телефонам, хорошая еда, осужденные за участие в ОПС находятся вместе в одной камере и т.д. По словам источника, все это грубейшее нарушение правил содержания в следственных изоляторах.

Напомним, что именно подобные нарушения уже стали причиной двух громких инцидентов. Так летом 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону несколько вооруженных ножами и заточками заключенных выбрались из своих камер и захватили в заложники двоих сотрудников ФСИН, а еще четверых ранили. В ходе спецоперации четверо преступников были убиты, а еще пятеро задержаны. Все они принадлежали к запрещенной в России террористической организации. Спустя два месяца в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника ФСИН, взятого в заложники.